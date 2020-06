Adrien Cachot : "Je ne retire que du positif de Top Chef" [Interview]

TOP CHEF - Finaliste de la saison 11 de Top Chef, Adrien Cachot a échoué face à David et termine à la seconde place du concours. Il revient sur sa défaite et fait le bilan de son aventure.

[Mis à jour le 18 juin 2020 à 00h10] Adrien Cachot est l'un des candidats qui a fait le plus sensation auprès des internautes fans de Top Chef. Depuis 2017, Adrien Cachot est le chef de son propre restaurant, Détour, à Paris. C'est grâce à sa créativité notamment que le cuisinier originaire de la région bordelaise a atteint la finale du concours. Pourtant, au terme de cette ultime épreuve diffusée sur M6 le 17 juin, il s'est incliné face à son adversaire, David Gallienne. Ce dernier a été élu gagnant de Top Chef 2020 avec 56,41% des voix, et 43,59% pour Adrien. Au cours d'une interview, le candidat de la brigade de Paul Pairet nous a confié son ressenti sur cette défaite, mais surtout sur tout ce qu'a pu lui apporter le concours culinaire de la sixième chaîne.

Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de la découverte du résultat ?

J'étais déçu, forcément, mais je m'y attendais quand même un petit peu. Je savais que la finale ne s'était pas très bien passée pour nous... Je suis lucide sur ce que je fais, et je sais quand c'est pas au niveau. Là le niveau était pas assez haut.

A la fin de la finale vous vous êtes dit insatisfait de cette épreuve. Avec le recul, l'êtes-vous toujours ?

J'ai quand même passé un bon moment. J'étais en équipe avec des gens que j'aime beaucoup, j'ai passé une bonne journée et c'était cool. Après c'est le travail d'un chef de régler beaucoup de problèmes. Là, je n'ai pas réussi à régler les problèmes qui se présentaient à moi. Mais je n'en garde que du bon.

Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ?

J'ai bien appréhendé la finale. J'étais assez prêt. Après, c'était un peu plus compliqué sur le coup, on a eu des aléas qui ont fait que la finale a été un peu plus spéciale... Ce qui a fait la différence je pense, c'est la régularité : réussir à être propre de A à Z de la première à la centième. Et je pense qu'il faut quand même se préparer pour plaire à un maximum de personnes...

Vous avez affronté David en finale, un candidat qui s'est avéré redoutable lors du concours : avez-vous ressenti au préalable une pression particulière ?

Le plus dur généralement c'est de travailler bien en se concentrant sur soi-même. Chaque candidat qui serait arrivé en finale aurait été un candidat redoutable. Il n'y avait pas de pression supplémentaire.

"Je ne m'attendais pas à recevoir autant de bienveillance de la part des téléspectateurs"

La cérémonie des couteaux a été tournée dans des circonstances particulières cette année, comment l'avez-vous vécue ?

Oui, c'est spécial, je devais être tout seul à tirer le couteau... J'aurais préféré être avec ma famille, mais le contexte fait qu'on n'a pas eu le choix. C'est dommage de ne pas avoir pu être avec ma famille et Paul Pairet, on a envie de partager ce moment avec eux. Mais on ne peut rien y faire, donc ce n'est pas grave.

On vous a senti complice avec votre coach Paul Pairet. Quel souvenir gardez-vous de son mentorat ?

J'en garde un très bon souvenir. J'adore mon chef, cette rencontre a été une très belle découverte. C'est une belle personne, pas juste un très grand chef.

Le public a été très enthousiaste sur votre personnalité et votre cuisine tout du long de votre parcours, comment l'avez-vous vécu ?

Avec le confinement on a pu prendre le temps de regarder Top Chef et d'en profiter : j'ai passé de très bons moments devant ma télévision. Et pour les réseaux sociaux, on a suivi par la force des choses, parce qu'on est curieux et qu'on regarde quand même... Je trouve que cette année il y avait beaucoup de personnages attachants, il n'y a pas vraiment un chouchou qui se détache et c'est une bonne chose. Mais honnêtement, je m'attendais pas à recevoir autant de bienveillance de la part des téléspectateurs. C'est la plus belle victoire que j'ai pu avoir dans Top Chef.

"Mon projet, c'est de trouver un endroit qui va me donner le moyen de mes rêves"

Si vous devez faire le bilan de votre aventure, que vous a apporté Top Chef ?

Ça va me donner la possibilité de m'amuser et d'être encore plus libre qu'avant. Je suis très heureux d'avoir pu rencontrer tous les amis que j'ai pu me faire pendant Top Chef. On a aussi de la chance de rencontrer de très grands chefs, donc on essaie de prendre ce qu'ils peuvent nous donner donc c'est une belle expérience à tout point de vue. Je n'en retire que du positif, tout a été magnifique pour moi.

Quels sont vos projets pour l'après Top Chef ?

Mon projet maintenant va être de trouver un endroit qui va me donner les moyens de mes rêves. Je travaillais au Détour [à Paris, NDLR], on va le transformer en cantine du midi avec un ami cuisinier qui est aussi un très bon chef, qui va certainement prendre le restaurant en main. Maintenant, j'ai des ambitions qui sont trop hautes par rapport au lieu. J'aimerais avoir plus de place en cuisine. C'est un projet qui est encore en construction.

