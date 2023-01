Denis Brogniart : "insultes", "humiliations"... Que reproche-t-on à l'animateur ?

Denis Brogniart est étrillé par d'anciens collaborateurs et d'anciennes collaboratrices pour son comportement "pas loin du harcèlement moral". Que lui reproche-t-on précisément ?

Alors que Koh Lanta devrait bientôt reprendre sur TF1, Denis Brogniart fait l'objet de graves critiques de la part d'anciens collègues. Le présentateur fait l'objet d'une grande enquête publiée par le magazine Voici ce vendredi 27 janvier 2023. D'anciens collaborateurs, en particulier des femmes, étrillent son comportement colérique en coulisses, certains évoquant même des pratiques "pas loin du harcèlement moral". En cause : des comportements "verbalement violents", "des humiliations publiques [...] terrifiantes" ou encore des "insultes" et des "colères folles".

Parmi ses accusatrices, on compte les témoignages de Charlotte Namura (qui s'est sentie "insultée et humiliée" après une colère de l'animateur lors d'une hésitation en coupure pub), d'Anne-Laure Bonnet ou encore de Marion Jollès. Pour cette dernière, travailler avec Denis Brogniart est "le pire souvenir de [sa] carrière". Plusieurs épisodes sont relatés au cours de cette enquête, et plusieurs racontent les colères de l'animateur. Un responsable syndical de TF1 est même catégorique : "Tout le monde sait que Denis Brogniart est capable de colères humiliantes en public, surtout avec les femmes."

Que reproche-t-on exactement à Denis Brogniart ?

Plusieurs anciens collaborateurs de TF1, plus particulièrement des femmes, accusent Denis Brogniart d'avoir été "verbalement violent" à leur encontre et d'"humiliations publiques" à base d'"insultes" et de "colères folles". La journaliste Charlotte Namura l'accuse de l'avoir insultée sur le plateau du Mag en 2018, alors qu'elle hésitait sur une question à poser au public. Elle affirme qu'il lui aurait dit, lors de la coupure publicitaire, qu'elle n'était "qu'une merde, tout juste bonne à sourire." Charlotte Namura alerte alors sa hiérarchie, demandant à ne plus travailler avec celui qui l'avait "délibérément insultée et humiliée en plateau". De son côté, Anne-Laure Bonnet, assure qu'il ne "supporte pas la co-présentation et pique des colères folles avec ses subordonnées". Enfin, pour Marion Jollès Grosjean, travailler avec le présentateur sur Auto Moto pendant deux ans a été "le pire souvenir de sa carrière".

Denis Brogniart s'excuse

Denis Brogniart a réagi aux accusations formulées par ses anciens collaborateurs et s'est exprimé dans les colonnes de Voici. Il a ainsi tenu à présenter ses excuses : "Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis trente ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser."