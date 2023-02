Michel Drucker hospitalisé : comment va l'animateur ?

Selon des informations du Parisien, Michel Drucker est actuellement hospitalisé en raison de plusieurs examens médicaux de contrôle, liés à ses récents problèmes cardiaques.

Michel Drucker prend ses distances avec le petit écran pendant plusieurs jours. Selon des informations du Parisien, l'animateur de "Vivement dimanche" serait actuellement hospitalisé en Île-de-France. Il n'y aurait toutefois pas de raison d'être inquiet, puisque ce séjour à l'hôpital serait lié à plusieurs tests médicaux liés à l'opération du cœur qu'il a subi en 2020. Selon le quotidien national, Michel Drucker devrait sortir de l'hôpital d'ici la fin de a semaine. Néanmoins, le directeur des antennes et des programmes de France Télévision, Stéphane Sitbon-Gomez, a fait savoir que le présentateur va se reposer encore pendant quelques jours après ses examens. En conséquence, "Vivement dimanche" sera en rediffusion pendant les deux à trois prochains week-end.

Michel Drucker a été hospitalisé durant trois mois en 2020. L'animateur de "Vivement dimanche" souffrait en effet de problèmes cardiaques sévères et avait dû être opéré. Il a notamment été victime d'une endocardite infectueuse et d'un triple pontage. "Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine. Là, j'ai réalisé avoir frôlé la catastrophe", avait-il réagi à l'époque en se souvenant de son séjour à l'hôpital, nous rappelle Le Parisien. Le présentateur aujourd'hui âgé de 80 ans avait ainsi disparu des écrans pendant sept mois, avant de revenir à l'antenne en mars 2021.

Quand est-ce que Michel Drucker reviendra à l'antenne ?

L'hospitalisation de Michel Drucker impacte également la diffusion de "Vivement dimanche". Le Parisien nous apprend ce mercredi 8 février 2023 que l'émission de France 3 bascule en rediffusion dès ce dimanche 12 février 2023. Cela devrait se poursuivre pour les "deux à trois semaines suivantes", précise le quotidien régional. Par ailleurs, le spectacle autobiographique "De vous à moi", qu'il jouait seul en scène, est aussi mis à l'arrêt temporairement.

De graves problèmes de santé en 2020

Michel Drucker avait rencontré de graves problèmes de santé fin août 2020. Le présentateur de Vivement dimanche avait été hospitalisé pour des soucis cardiaques, et plus précisément une endocardite infectueuse suivie d'un triple pontage. Cette dernière opération avait duré 8 heures, puis il avait été placé dans les services de réanimation et de soins intensifs. Dans une interview accordée au Parisien, le 30 novembre 2020, l'animateur aujourd'hui âgé de 80 ans donnait davantage de précisions sur l'épreuve qu'il avait subie : "Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine. Là, j'ai réalisé avoir frôlé la catastrophe." Par la suite, Michel Drucker a de nouveau été opéré à cause d'un début d'infection au niveau de sa cicatrice. S'en sont suivis plusieurs mois de rééducation, avant que l'animateur ne revienne à l'écran en mars 2021.