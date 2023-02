Michel Drucker hospitalisé : quel est l'état de santé de l'animateur ?

Michel Drucker est actuellement hospitalisé pour subir une batterie d'examens de contrôle en lien avec son opération du coeur en 2020. Les nouvelles de son état de santé sont rassurantes.

Michel Drucker est actuellement hospitalisé, nous apprenait le Parisien ce mercredi 8 février. Cette information abait de quoi inquiéter tous les fans de l'animateur de "Vivement dimanche", mais pas d'inquiétude à avoir : ce séjour à l'hôpital serait lié à plusieurs tests médicaux consécutifs à l'opération du cœur qu'il a subie en 2020. Michel Drucker devrait ainsi sortir de l'hôpital d'ici la fin de la semaine, et ses proches se veulent rassurant sur son état de santé.

"Il va très bien", précise Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions qui était au courant de la mise en retrait de Michel Drucker pour raisons de santé. "On a convenu avec Michel qu'il prenne le temps de se reposer après ses examens. J'échange avec lui tous les jours", a-t-il annoncé au Parisien, rassurant de ce fait les fans de Vivement Dimanche. L'émission aura donc deux à trois semaines de rediffusions lors des prochains week-ends, le temps que l'animateur se remette d'aplomb.

"Monsieur Drucker va très bien"

Une collaboratrice de Michel Drucker confirme auprès de l'AFP : l'animateur se porte bien. "Monsieur Drucker va très bien. Il passe actuellement un bilan médical suite à son opération du cœur. Il devrait reprendre les enregistrements [de Vivement Dimanche] d'ici quinze jours et sera de retour sur scène avec son spectacle mi-mars." Des nouvelles rassurantes donc, qui n'invitent pas du tout à s'inquiéter.

Michel Drucker a été hospitalisé durant trois mois en 2020. L'animateur de "Vivement dimanche" souffrait en effet de problèmes cardiaques sévères et avait dû être opéré. Il a notamment été victime d'une endocardite infectieuse et d'un triple pontage. Cette dernière opération avait duré 8 heures et nécessité qu'il soit placé dans les services de réanimation et de soins intensifs.

Dans une interview accordée au Parisien, le 30 novembre 2020, l'animateur donnait davantage de précisions sur l'épreuve qu'il avait subie : "Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine. Là, j'ai réalisé avoir frôlé la catastrophe." Par la suite, Michel Drucker a de nouveau été opéré à cause d'un début d'infection au niveau de sa cicatrice. S'en sont suivis plusieurs mois de rééducation, avant que l'animateur ne revienne à l'écran en mars 2021.

"80 ans, ce n'est pas si vieux"

Véritable figure du Paysage Audiovisuel Français, Michel Drucker en est aussi un des plus vieux. Aujourd'hui âgé de 80 ans, l'animateur a débuté sa carrière en 1964 en tant que stagiaire à l'ORTF. Alors que France Télévisions a de nombreuses fois été sujette à des chocs de jeunisme ces dernières années, Michel Drucker y a toujours échappé. Il faut dire que son rendez-vous Vivement Dimanche, bien qu'il ait changé de chaîne pour s'établir sur France 3, rythme l'après-midi dominical depuis 1998.

Aucune velléité de retraite en vue pour le présentateur octogénaire. Dans l'émission Infos médias en juin 2022, Drucker expliquait encore que "la passion ne fatigue pas" et surtout qu'avoir "80 ans aujourd'hui ce n'est pas si vieux que ça." Et de rappeler que certains éminents membres du show-business plus vieux que étaient alors encore en activité. "Lelouch a 83 ans et fait son 50e film. Hugues Aufray, 94 ans, chante encore et Line Renaud, 94 ans, tourne encore", disait-il sur France Info. Une belle démonstration, s'il en fallait une, que l'animateur de Vivement Dimanche n'a pas spécialement envie de raccrocher le micro et d'abandonner son canapé rouge.

Quand Michel Drucker reviendra-t-il à l'antenne ?

L'hospitalisation de Michel Drucker impacte en tout cas la diffusion de "Vivement dimanche". Le Parisien nous apprend ce mercredi 8 février 2023 que l'émission de France 3 bascule en rediffusion dès ce dimanche 12 février 2023. Cela devrait se poursuivre pour les "deux à trois semaines suivantes", précise le quotidien régional.

Par ailleurs, le spectacle autobiographique "De vous à moi", qu'il jouait seul en scène, est aussi mis à l'arrêt temporairement.