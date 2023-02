Accident de Pierre Palmade : l'artiste entre la vie et la mort, dernières infos sur son état de santé

Pierre Palmade se trouve en urgence absolue ce vendredi 10 février 2023 après un accident de la route. Le pronostic vital de l'humoriste est engagé. Lieux, circonstances, identités des autres blessés graves... Voici ce que l'on sait.

[Mis à jour le 10 février 2023 à 23h02] Entre la vie et la mort, Pierre Palmade a été transféré dans la soirée de ce vendredi 10 février 2023 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, situé dans le Val-de-Marne. Plus tôt dans la soirée, aux alentours de 18h45, l'humoriste s'est retrouvé dans un accident de la circulation particulièrement violent. Le bilan fait état de cinq blessés dont quatre graves, a fait savoir la préfecture de Seine-et-Marne, parmi lesquels une femme enceinte, son enfant âgé de 6 ans et Pierre Palmade. Peu d'informations concernant le quatrième blessé grave ont fuité pour l'heure. Le blessé léger est un homme de 80 ans qui se trouvait dans le troisième véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, selon franceinfo.

Concernant Pierre Palmade, les dernières informations qui nous parviennent ce vendredi sont guère réjouissantes. Le pronostic vital de l'humoriste de 54 ans est désormais engagé, nous a appris Le Parisien, confirmant au passage l'information du Journal du dimanche selon laquelle Pierre Palmade a eu un grave accident de la circulation et se trouve dans un état d'urgence absolue.

Ce que l'on sait des circonstance de l'accident de Pierre Palmade

Selon le Journal du dimanche, il était 18h45 environ, ce vendredi 10 février, lorsque la voiture de Pierre Palmade a eu un choc brutal avec deux autres véhicules. À ce stade, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, rapporte le JDD, qui affirme toutefois que Pierre Palmade se serait retrouvé incarcéré dans son véhicule. Selon BFM TV, l'accident a impliqué trois véhicules légers.

Pour l'heure, on ignore toutefois encore quelle est la cause à l'origine de l'accident de Pierre Palmade. Selon Météo-France, aucune précipitation particulière n'était prévue sur place. Pas de verglas non plus annoncé dans les parages, la météo semble donc à écarter pour le moment.

L'accident s'est en revanche produit sur la route, qui relie Dammarie-les-Lys à Villiers-en-Bière. Une voie qui est particulièrement fréquentée puisqu'elle desserre notamment un grand centre commercial. Il s'agit de la RD372. L'accident se serait produit à proximité de Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. Sur Twitter, les sapeurs-pompiers du 77 ont indiqué que la RD372 a dû être momentanément fermée.

Quatre autres victimes, dont un enfant et une femme enceinte

Pierre Palmade n'est pas la seule victime de ce dramatique accident. Une femme enceinte et son enfant âgé de six ans, qui se trouvaient selon franceinfo dans un deuxième véhicule, ont également été blessés au point que leur pronostic vital soit engagé. BFM indique que trois personnes ont été incarcérées dans leur véhicule, des faits qui témoignent sans conteste de la violence de l'accident. D'après la préfecture de Seine-et-Marne, dont franceino se fait l'écho, deux des trois véhicules ont été touchés "très sérieusement". La préfecture fait état d'un bilan de "cinq blessés dont quatre graves". franceinfo ajoute pour sa part qu'un homme âgé de 80 ans occupait la troisième voiture. Il serait légèrement blessé.

Un accident non loin de la demeure de Pierre Palmade

La présence de Pierre Palmade dans les parages n'est pas surprenante. La RD372 mène en effet à la commune de Cély-en-Bière, où réside l'humoriste. Une maison achetée un peu avant la pandémie de Covid-19, située non loin de la forêt de Fontainebleau, expliquait en 2020 Le Parisien, qui avait rendu visite à l'artiste dans sa demeure. Le quotidien de la capitale racontait notamment que Pierre Palmade avait décidé d'y poser ses valises après avoir ressenti comme "un rejet d'un Paris agressif, des gens, du bruit". La maison se trouve dans un coin que Pierre Palmade avait déjà connu vingt ans plus tôt, lorsque Muriel Robin avait investi dans les parages et lui avait "demandé d'être son voisin".

Pierre Palmade, le complice de Muriel Robin et Michèle Laroque

Né le 23 mars 1968 à Bordeaux, l'humoriste Pierre Palmade s'est fait connaître dans les années 80 avec des one-man-show tels que "Ma mère aime beaucoup ce que je fais", "On s'connaît ?", "Passez me voir à l'occasion", mais aussi des spectacles mis sur pieds avec ses complices Muriel Robin et Michèle Laroque "Ils s'aiment" en 1996, et Ils se sont aimés, en 2001. Des spectacles nommés à plusieurs reprises aux Molières et aux Victoires de la musique.