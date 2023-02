Accident de Pierre Palmade : victimes, enquête, photos et vidéo... Ce qu'il faut retenir

Pierre Palmade serait à l'origine du grave accident de voiture qui a fait quatre blessés graves, dont l'humoriste lui-même, en Seine-et-Marne, le vendredi 10 février. Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte alors que la consommation de drogue semble au coeur des investigations...

Pierre Palmade est au coeur d'une enquête pour homicide et blessures involontaires après le grave accident de voiture dans lequel il a été impliqué vendredi 10 février, en fin de journée. L'humoriste, qui s'est plusieurs fois exprimé publiquement sur ses problèmes de drogue, a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution le lendemain de la violente collision. "Les analyses toxicologiques ont mis en évidence que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants (cocaïne)", a confirmé le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourlès, dès le samedi 11 février.

L'accident de Pierre Palmade a eu lieu vers 19h, sur la D372, au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. Une route reliant la commune de Cély-en-Bière où réside l'artiste. Les premières investigations réalisées ont rapidement mis en évidence qu'il "résultait qu'un véhicule conduit par l'humoriste Pierre Palmade". Un véhicule qui "serait venu percuter de face un véhicule circulant en sens inverse qui transportait un homme et une femme enceinte, ainsi qu'un enfant âgé de six ans", a ajouté le procureur. "Un troisième véhicule serait venu percuter celui de cette famille, dans le cadre d'un suraccident", a-t-il complété.

La synthèse

Dernières infos

Les victimes

Grièvement atteint lors de l'accident, mais "conscient lors de l'arrivée des secours", Pierre Palmade ne se trouvait plus en urgence vitale au lendemain de l'accident, a annoncé sa famille dans un communiqué à l'AFP. Le comédien et metteur en scène de 54 ans avait été admis la veille "dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre" et "placé en service de réanimation", selon ses proches.

En revanche, l'habitante de Seine-et-Marne, âgée d'une trentaine d'années et enceinte a perdu son enfant, a indiqué le parquet de Melun. Son beau-frère, le conducteur du véhicule arrivant en face de celui du comédien, et le fils de ce dernier, âgé de six ans, étaient toujours dans un état critique 48 heures après le drame. Un homme de 80 ans a été légèrement blessé. Il se trouvait dans le troisième véhicule qui a percuté la voiture de la famille.

Photos et vidéo

Une vidéo des trois voitures impliquées dans l'accident a été dévoilée sur les réseaux sociaux par un journaliste. On y voit les carcasses des véhicules, desquels ont dû être désincarcérées les victimes. La RD372 a dû être momentanément fermée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont dû intervenir sur place. À leur côté, trois équipes médicales du Samu ont aussi dû se déplacer afin de désincarcérer les victimes coincées dans deux des véhicules.

Deux fuyards

Des témoins ont rapporté dès le soir de l'accident que deux passagers âgés d'une vingtaine d'années, se trouvant dans la voiture de Pierre Palmade, ont pris la fuite après la collision. Il s'agirait d'anciens escorts-boys avec qui Pierre Palmade a noué une relation. La vidéo d'une caméra embarquée, filmée par un automobiliste à proximité de l'accident, a été remise aux forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur a appelé lundi 13 février les deux fuyards "à se rendre".

La piste des enquêteurs semble privilégier l'hypothèse d'une fête chez Pierre Palmade à Cély-en-Bière, en présence de quatre jeunes personnes qui aurait mal tourné au moment où le comédien et ses deux passagers ont pris la route pour aller acheter de la nourriture. Une perquisition a eu lieu, dimanche 12 février, au domicile de l'artiste. Les enquêteurs, accompagnés d'un chien de la brigade des stups, ont investi les lieux dans la matinée. Sur place, ils n'ont pas trouvé les deux hommes recherchés. Des stupéfiants auraient en revanche été saisis.

Drogue et excès

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Compagnon de la nuit et de ses excès, Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour "usage et acquisition de stupéfiants" après avoir été faussement accusé de viol.

Père de toute une génération d'humoristes, Pierre Palmade s'est imposé comme une figure du one-man-show et du théâtre privé à la fin des années 1980. Familier du petit écran, il a enchaîné les succès sur les planches, tourné au cinéma dans une douzaine de films et battu des records d'audience à la télévision. Au sortir du premier confinement, il était retourné sur la scène du Théâtre du Marais à Paris pour y jouer "Assume, bordel !". Un écho à sa propre vie, lui qui n'a jamais caché son long trajet vers l'acceptation difficile de son homosexualité.