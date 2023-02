Pierre Palmade : cocaïne, bébé perdu... Ce que l'on sait de son accident

Impliqué dans un grave accident de voiture, Pierre Palmade aurait percuté de front un autre véhicule. Hospitalisé, il aurait été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Une femme enceinte a perdu son bébé à la suite de la collision.

[Mis à jour le 12 février 2023 à 10h51] Après le grave accident de voiture de Pierre Palmade, survenu vendredi 10 février, les circonstances du drame se précisent. Selon plusieurs médias, dont Le Parisien et BFM TV, le comédien de 54 ans, toujours hospitalisé dimanche 12 février, aurait été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. La prise de cocaïne aurait été récente par rapport au moment de l'accident. D'après Le Parisien, Pierre Palmade était au volant d'une Peugeot 3008 qui s'est déportée sur la voie de gauche pour heurter de façon presque frontale une Renault Megane sur une départementale de Seine-et-Marne, vendredi 10 février dans la soirée.

Les passagers de la deuxième voiture, une homme, un enfant de 6 ans et une femme enceinte, ont tous été gravement blessés dans l'accident. Samedi 11 février, le procureur de la République, Jean-Michel Bourles, a indiqué que la femme avait perdu l'enfant qu'elle portait à la suite de l'accident. Une troisième voiture, une Renault Twingo, est impliquée dans l'accident. Elle est venue s'encastrer dans la Mégane, avec moins de gravité pour son conducteur, âgé de 80 ans. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte par le parquet.

Samedi 11 février, la famille de Pierre Palmade a confirmé que le pronostic vital de l'humoriste n'était plus engagé. Le comédien "a été placé en service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger ce matin", ont écrit ses proches dans un communiqué, repris par BFM TV samedi matin.

Après l'accident, Pierre Palmade a dû être désincarcéré de son véhicule et transporté en urgence vers le centre hospitaliser le plus proche, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Le pronostic vital de l'humoriste de 54 ans était alors engagé, rapportait Le Parisien en cours de soirée, confirmant au passage l'information du Journal du dimanche selon laquelle Pierre Palmade se trouvait dans un état d'urgence absolue.

Une vidéo des trois voitures impliquées dans l'accident a été dévoilée sur les réseaux sociaux par un journaliste. On y voit les carcasses des véhicules, desquels ont dû être désincarcérées les victimes. La RD372 a dû être momentanément fermée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont dû intervenir sur place. À leur côté, trois équipes médicales du Samu ont aussi dû se déplacer afin de désincarcérer les victimes coincées dans deux des véhicules.

Il était 18h45 environ, vendredi 10 février, lorsque l'accident qui a impliqué Pierre Palmade a eu lieu sur la route départementale 372, qui relie Dammarie-les-Lys à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. D'après les informations du Parisien, la voiture de Pierre Palmade, une Peugeot 3008, aurait percuté un second véhicule, une Renault Mégane, dans lequel se trouvait une femme enceinte, son frère et son enfant âgé de six ans. Une troisième voiture, une Twingo conduite par un homme âgé de 80 ans, a ensuite surgi et a percuté l'un des deux véhicules déjà accidentés.

D'après des témoins cités par Le Parisien, la voiture, au volant de laquelle Pierre Palmade se trouvait, se serait déportée sur la voie d'à côté, où arrivait en sens inverse le véhicule conduit par la femme enceinte. Des témoins assurent avoir vu deux personnes sortir du véhicule conduit par Pierre Palmade et prendre la fuite après la collision. Ces deux hommes, qui seraient âgés d'une vingtaine d'années, pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger.

Selon Le Parisien, Pierre Palmade disposait d'un permis de conduire valide. Selon les premiers éléments de l'enquête, révélés par Le Parisien, Pierre Palmade aurait perdu le contrôle de son véhicule sur une ligne droite. Il a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Le test d'alcoolémie était, quant à lui, négatif.

L'enquête ouverte pour blessures involontaires a été requalifiée ce samedi en "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois".

Pierre Palmade n'est pas la seule victime de ce dramatique accident. La préfecture de Seine-et-Marne a fait état dans la soirée de vendredi d'un bilan de "cinq blessés dont quatre graves". Une femme enceinte et son enfant âgé de six ans, qui se trouvaient dans le deuxième véhicule impliqué, ont aussi été blessés au point que leur pronostic vital soit engagé.

Ce samedi, le procureur de la République, Jean-Michel Bourles a indiqué que la victime a perdu l'enfant qu'elle portait. La quatrième et dernière victime grave serait le frère de la femme enceinte, passager de la Mégane. L'homme âgé de 80 ans qui occupait la troisième voiture, serait pour sa part légèrement blessé.

La RD372, où l'accident de Pierre Palmade s'est produit, mène à la commune de Cély-en-Bière, où réside l'humoriste. Une maison achetée un peu avant la pandémie de Covid-19, située non loin de la forêt de Fontainebleau, expliquait en 2020 Le Parisien, qui avait rendu visite à l'artiste dans sa demeure.

La maison de Pierre Palmade se trouve dans un périmètre que l'humoriste avait déjà connu vingt ans plus tôt, lorsque Muriel Robin avait investi dans les environs et lui avait "demandé d'être son voisin".

Pierre Palmade, le complice de Muriel Robin et Michèle Laroque

Né le 23 mars 1968 à Bordeaux, Pierre Palmade s'est fait connaître dans les années 80 avec des one-man-show tels que "Ma mère aime beaucoup ce que je fais", "On s'connaît ?", "Passez me voir à l'occasion", mais aussi des spectacles mis sur pieds avec ses complices Muriel Robin et Michèle Laroque : "Ils s'aiment" en 1996, et "Ils se sont aimés", en 2001. Des spectacles nommés à plusieurs reprises aux Molières et aux Victoires de la musique.

Père de toute une génération d'humoristes, Pierre Palmade est surtout une figure du one-man-show et du théâtre privé. Il est un visage familier à la télévision et a tourné au cinéma dans une douzaine de films.