"Accident de Pierre Palmade : l'humoriste en garde à vue, les dernières infos"

Pierre Palmade a été placée en garde à vue ce mercredi 15 février 2023. Il va être entendu pendant 48 heures par les enquêteurs à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Pierre Palmade a été placé en garde à vue ce mercredi 15 février 2023. Le personnel hospitalier a autorisé les policiers à l'interroger dans le cadre de l'enquête pour "homicide involontaire" et "blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiant" ouverte depuis l'accident. La garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Les enquêteurs pourront alors obtenir sa version des faits sur l'accident, et notamment en dire plus sur les raisons de son embardée.

Il était 18h45 environ, vendredi 10 février, lorsque l'accident qui a impliqué Pierre Palmade a eu lieu sur la route départementale 372, qui relie Dammarie-les-Lys à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. D'après les informations du Parisien, la voiture de Pierre Palmade, une Peugeot 3008, aurait percuté un second véhicule, une Renault Mégane, dans lequel se trouvait une femme enceinte de plus de six mois, son beau-frère de 38 ans et son enfant âgé de six ans. Une troisième voiture, une Twingo conduite par un homme âgé de 80 ans, a ensuite percuté l'un des deux véhicules déjà accidentés.

D'après des témoins cités par Le Parisien, la voiture au volant de laquelle Pierre Palmade se trouvait se serait déportée sur la voie de gauche, où arrivait en sens inverse le véhicule conduit par le frère de la femme enceinte. Des témoins assurent avoir vu deux personnes sortir du véhicule conduit par Pierre Palmade et prendre la fuite après la collision. Ces deux hommes, qui seraient âgés d'une vingtaine d'années selon Le Parisien, pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger.

Suite à l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Le test d'alcoolémie était, quant à lui, négatif. L'enquête ouverte par le parquet de Melun pour blessures involontaires a été requalifiée samedi 11 février en "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants" suite au décès de l'enfant que portait la femme enceinte.

Une vidéo des trois voitures impliquées dans l'accident a été dévoilée sur les réseaux sociaux par un journaliste. On y voit les carcasses des véhicules, desquels ont dû être désincarcérées les victimes. La RD372 a dû être momentanément fermée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont dû intervenir sur place. À leur côté, trois équipes médicales du Samu ont aussi dû se déplacer afin d'extraire les victimes coincées dans deux des véhicules.

Suite à l'accident de la route dans lequel a été impliqué Pierre Palmade, le pronostic vital de l'humoriste était alors engagé. Ses jours n'étaient néanmoins plus en danger au lendemain du drame. Aujourd'hui, la comédien de 54 ans est toujours hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, mais il n'est plus en réanimation. Il a été transféré au service de chirurgie digestive et placé sous contrôle psychologique, selon BFM TV. Son état n'est plus jugé inquiétant.

Pierre Palmade n'est pas la seule personne blessée dans ce dramatique accident. Au total, l'humoriste compris, cinq personnes ont été blessées, dont quatre se trouvaient dans un état grave. Parmi les autres victimes, on compte une femme, enceinte, qui a perdu son bébé suite au choc. Le conducteur du véhicule entré en collision avec celui de Pierre Palmade, âgé de 38 ans, est polytraumatisé et a été opéré entre 5 et 7 fois. Son fils, âgé de 6 ans, a la mâchoire fracturée et serait "défiguré" selon l'avocat des familles. Ils sont tous deux toujours en réanimation depuis l'accident. Quant à la quatrième victime de l'accident, il s'agit d'un homme âgé de 80 ans qui occupait la troisième voiture. Il n'a, lui, été que légèrement blessé lors de l'accident.

Pour l'heure, les policiers privilégient la piste d'une consommation outrancière de drogues, laquelle aurait eu lieu dans un contexte de fête mêlant alcool, drogue et sexe d'après BFMTV. Pierre Palmade aurait passé les 24 heures précédant l'accident causé par la perte du contrôle de son véhicule à son domicile avec quatre jeunes gens, décrits par un proche de l'humoriste dans les colonnes du Parisien comme d'anciens escorts boys avec qui l'acteur aurait depuis lié des relations. L'accident se serait produit alors qu'il souhaitait aller acheter de la nourriture, avec deux personnes qui étaient présentes chez lui. Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne après l'accident.

Une perquisition a eu lieu le dimanche 12 février au domicile du comédien, à Cély-en-Bière, afin de retrouver la trace des deux passagers en fuite et d'en savoir plus sur les heures ayant précédé l'accident. Le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourles, a affirmé qu'aucune saisie de produits stupéfiants n'a été faite lors de cette perquisition. D'après les informations du Parisien, la police a cependant découvert du matériel servant à de l'injection. Dedans, un résidu de liquide qui doit encore être analysé. Les enquêteurs ont également trouvé des objets de nature sexuelle au domicile de Pierre Palmade.

Deux témoins ont pris la fuite après l'accident et ont été appelés le lundi 13 février 2023 "à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits" par la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, sur les ondes de franceinfo. Un homme a été interpellé ce mercredi 15 février à Cliché, dans les Hauts-de-Seine, suspecté d'être l'un des deux passagers présents dans la voiture de l'humoriste. La femme qui l'hébergeait a elle aussi été arrêtée par les forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, le second passager aurait fait savoir, par le biais de son avocat, qu'il comptait se rendre, selon BFM TV.

D'après les informations du Parisien, les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmade avant de s'enfuir seraient d'anciens escorts boys que l'humoriste aurait "rencontrés sur les réseaux sociaux". Selon le journal francilien, ils logeaient chez Pierre Palmade depuis le jeudi 9 février. Les trois hommes se seraient liés autour de "relations régulières basées sur la fête". À noter que le parquet de Melun a demandé à ce que les images de vidéosurveillance de la ville de Cély-en-Brière, où se trouve le domicile de Pierre Palmade, soient réquisitionnées afin d'avoir plus d'éléments sur l'itinéraire du véhicule et des deux personnes en fuite.

C'est l'une des questions phares de cette affaire. Car si le bébé est bien né vivant après l'accident dans lequel est impliqué Pierre Palmade, l'humoriste pourrait alors être poursuivi pour homicide involontaire, ce qui ne sera pas le cas si le bébé est mort avant d'être né, car en droit français, le fœtus n'est pas considéré comme une personne. On ne peut donc parler d'homicide involontaire que si l'enfant est né et a respiré avant de décéder. Selon l'avocat de la famille de la femme enceinte, Me Mourad Battikh, qui s'est exprimé mardi 14 février à l'occasion d'une conférence de presse, un accouchement par césarienne aurait bien eu lieu. Le bébé "serait né vivant, mais cela reste à confirmer", a indiqué l'avocat. Et d'insister : "Il n'y avait aucune difficulté de grossesse avant l'accident."

Que risque Pierre Palmade après son accident ?

Pour l'heure, Pierre Palmade n'est pas mis en examen dans le cadre de l'accident survenu le 10 février dernier. Il doit encore être entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, ce que son état de santé ne permet pas encore. S'il est poursuivi dans le cadre de cette affaire, Pierre Palmade pourrait risquer gros. Tout dépendra si la qualification d'homicide involontaire est retenue dans l'affaire ou non. L'autopsie du foetus doit encore déterminer s'il était en vie hors du ventre de sa mère ou non et confirmer. L'état de santé de l'enfant de six ans, dont le pronostic vital était toujours engagé lundi, peut également faire basculer la situation.