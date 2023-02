"Pierre Palmade : ce qu'on sait de la garde à vue du potentiel passager"

L'enquête sur l'accident de la route impliquant Pierre Palmade et ayant fait quatre victimes pourrait avancer ce mardi 14 février 2023 avec le placement en garde à vu d'un homme qui se présente comme un des passager ayant pris la fuite après le drame.

[Mis à jour le 14 février 2023 à 9h57] L'enquête sur le terrible accident de la route impliquant Pierre Palmade avance. Alors que le comédien et mis en cause n'a toujours pas pu être interrogé sur le drame survenu sur une route de Seine-et-Marne, dans la soirée du 11 février, les policiers ont pu entendre l'un des passagers du véhicule de l'humoriste, ce mardi 14 février. Interpellé et placé en garde à vue dans la nuit du côté de Montdidier, dans la Somme, l'individu, un SDF de 47 ans alcoolisé selon Le Parisien, se serait présenté comme un des deux hommes à avoir pris la fuite après la collision après avoir contacté la gendarmerie lundi soir. Les enquêteurs doivent vérifier la véracité des déclarations du gardé à vue et cherchent à obtenir des détails sur les sombres circonstances de l'accident qui a fait quatre blessés graves dont Pierre Palmade, une femme enceinte de sept mois qui a perdu son bébé dans le choc et un enfant de 6 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce drame a pour toile de fond un contexte flou mêlant excès, drogues et sexe.

Si ses jours ne sont plus en danger, Pierre Palmade est, quant à lui, toujours en réanimation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ce mardi, le corps médical doit se réunir pour donner son feu vert, ou non, pour que les enquêteurs puissent enfin questionner l'humoriste sous le régime de la garde à vue. Testé positif à la cocaïne après l'accident qu'il semble avoir causé, plusieurs témoins affirmant qu'il a fait une embardée sur la voie en circulation inverse sur laquelle roulait la voiture qu'il a percutée, Pierre Palmade devra livrer sa version des faits, mais aussi en dire davantage sur les deux personnes qui ont été vues en train de sortir de sa voiture après l'accident et prendre la fuite. À noter que lors d'une perquisition qui a eu lieu ce dimanche 12 février, les autorités ont pu mettre la main sur le téléphone portable de Pierre Palmade. Cette saisie a un objectif précis : retrouver les deux fuyards qui seraient, selon plusieurs médias, d'anciens escorts-boys.

le point sur l'affaire

Il était 18h45 environ, vendredi 10 février, lorsque l'accident qui a impliqué Pierre Palmade a eu lieu sur la route départementale 372, qui relie Dammarie-les-Lys à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. D'après les informations du Parisien, la voiture de Pierre Palmade, une Peugeot 3008, aurait percuté un second véhicule, une Renault Mégane, dans lequel se trouvait une femme enceinte, son frère et son enfant âgé de six ans. Une troisième voiture, une Twingo conduite par un homme âgé de 80 ans, a ensuite surgi et a percuté l'un des deux véhicules déjà accidentés.

D'après des témoins cités par Le Parisien, la voiture au volant de laquelle Pierre Palmade se trouvait se serait déportée sur la voie de gauche, où arrivait en sens inverse le véhicule conduit par le frère de la femme enceinte. Des témoins assurent avoir vu deux personnes sortir du véhicule conduit par Pierre Palmade et prendre la fuite après la collision. Ces deux hommes, qui seraient âgés d'une vingtaine d'années selon Le Parisien, pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger.

Pierre Palmade disposait d'un permis de conduire valide. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait perdu le contrôle de son véhicule sur une ligne droite. Le comédien a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Le test d'alcoolémie était, quant à lui, négatif.

L'enquête ouverte par le parquet de Melun pour blessures involontaires a été requalifiée samedi en "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants".

Une vidéo des trois voitures impliquées dans l'accident a été dévoilée sur les réseaux sociaux par un journaliste. On y voit les carcasses des véhicules, desquels ont dû être désincarcérées les victimes. La RD372 a dû être momentanément fermée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont dû intervenir sur place. À leur côté, trois équipes médicales du Samu ont aussi dû se déplacer afin d'extraire les victimes coincées dans deux des véhicules.

Samedi 11 février, la famille de Pierre Palmade a confirmé que le pronostic vital de l'humoriste n'était plus engagé. Le comédien "a été placé en service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger ce matin", ont écrit ses proches dans un communiqué, repris par BFM TV samedi matin. Pierre Palmade est toujours hospitalisé en service de réanimation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, mais ses jours ne sont plus en danger.

Après l'accident, Pierre Palmade a dû être désincarcéré de son véhicule et transporté en urgence vers le centre hospitaliser le plus proche, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Le pronostic vital de l'humoriste de 54 ans était alors engagé, rapportait Le Parisien en cours de soirée, confirmant au passage l'information du Journal du dimanche selon laquelle Pierre Palmade se trouvait dans un état d'urgence absolue.

Pierre Palmade n'est pas la seule personne blessée dans ce dramatique accident. La préfecture de Seine-et-Marne a fait état dans la soirée de vendredi d'un bilan de "cinq blessés dont quatre graves". Une femme enceinte, son beau-frère et l'enfant de ce dernier, âgé de 6 ans, qui se trouvaient dans le deuxième véhicule impliqué, ont aussi été blessés au point que leur pronostic vital était engagé vendredi soir.

Lundi 13 février, l'état de santé de la passagère enceinte de sept mois, qui a toutefois perdu son enfant, s'était amélioré. Son beau-frère, âgé de 40 ans et polytraumatisé, avait déjà subi cinq opérations. Le pronostic vital de son fils de 6 ans était, semble-t-il, toujours engagé. Le garçon, pris en charge à l'hôpital Necker, souffre de fractures au crâne et à la mâchoire. Il était toujours dans le coma dimanche soir. Quant à la quatrième victime de l'accident, il s'agit d'un homme âgé de 80 ans qui occupait la troisième voiture. Il n'a, lui, été que légèrement blessé lors de l'accident.

La RD372, où l'accident de Pierre Palmade s'est produit, mène à la commune de Cély-en-Bière, où réside l'humoriste. Une maison achetée un peu avant la pandémie de Covid-19, située non loin de la forêt de Fontainebleau, expliquait en 2020 Le Parisien, qui avait rendu visite à l'artiste dans sa demeure. La maison de Pierre Palmade se trouve dans un périmètre que l'humoriste avait déjà connu vingt ans plus tôt, lorsque Muriel Robin avait investi dans les environs et lui avait "demandé d'être son voisin".

Selon plusieurs médias, une perquisition a eu lieu, dimanche 12 février, au domicile de l'artiste. Les enquêteurs, accompagnés d'un chien de la brigade des stups, ont investi les lieux dans la matinée, vers 10h30. Sur place, ils n'ont pas trouvé les deux hommes recherchés qui auraient pris la fuite au moment de l'accident. La piste suivie à ce stade serait celle d'une fête organisée chez Pierre Palmade dans les 24 heures qui ont précédé l'accident en présence de quatre jeunes personnes et agrémentée de "chemsex", pratique combinant drogues et relations sexuelle et censée amplifier le plaisir des partenaires.

L'enquête pour "homicide involontaire" sur les circonstances du drame se poursuit. Les policiers privilégient la piste d'une consommation outrancière de drogues, laquelle aurait eu lieu dans un contexte de fête mêlant alcool, drogue et sexe d'après BFMTV. Pierre Palmade aurait passé les 24 heures précédant l'accident causé par la perte du contrôle de son véhicule à son domicile avec quatre jeunes gens, décrits par un proche de l'humoriste dans les colonnes du Parisien comme d'anciens escort-boys avec qui l'acteur aurait depuis lié des relations. L'accident se serait produit alors qu'il souhaitait aller acheter de la nourriture, avec deux personnes qui étaient présentes chez lui. Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne après l'accident.

Une perquisition a eu lieu le dimanche 12 février au domicile du comédien, à Cély-en-Bière, afin de retrouver la trace des deux passagers en fuite et d'en savoir plus sur les heures ayant précédé l'accident. Le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourles, a affirmé qu'aucune saisie de produits stupéfiants n'a été faite lors de cette perquisition. D'après les informations du Parisien, la police n'a trouvé aucune drogue sur place mais a cependant découvert du matériel servant à de l'injection. Dedans, un résidu de liquide qui doit encore être analysé. Les enquêteurs ont également trouvé des objets de nature sexuelle au domicile de Pierre Palmade.

Deux témoins ont pris la fuite après l'accident et ont été appelés le lundi 13 février 2023 "à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits" par la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, sur les ondes de franceinfo. Ce serait chose faite pour l'un des deux individus qui s'est manifesté auprès de la gendarmerie dans la Somme, dans la nuit de lundi à mardi. Alcoolisé, il s'est présenté comme un passager du véhicule de Pierre Palmade. L'homme a depuis été placé en garde à vue et doit être entendu par les enquêteurs. Cependant, son profil (un homme de 47 ans) ne correspond pas à celui des suspects recherchés depuis samedi (d'anciens escort-boys d'une vingtaine d'années). Les autorités doivent donc, dans un premier temps, vérifier la véracité de son récit. Par ailleurs, les enquêteurs cherchent, avec les témoignages des passagers du véhicules de Pierre Palmade, apporter plus d'informations sur les circonstances de l'accident, dont les victimes sont encore dans un état préoccupant. "Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important", a insisté Camille Chaize.

D'après les informations du Parisien, les deux personnes recherchées qui se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmade avant de s'enfuir seraient d'anciens escort-boys que l'humoriste et acteur aurait "rencontrés sur les réseaux sociaux". Selon le journal francilien, ils logeaient chez Pierre Palmade depuis le jeudi 9 février. Les trois hommes se seraient liés autour de "relations régulières basées sur la fête". À noter que le parquet de Melun a demandé à ce que les images de vidéosurveillance de la ville de Cély-en-Brière, où se trouve le domicile de Pierre Palmade, soient réquisitionnées afin d'avoir plus d'éléments sur l'itinéraire du véhicule et des deux personnes en fuite.

Les enquêteurs prévoiraient d'interroger Pierre Palmade sous le régime de la garde à vue lorsqu'il sera en état d'être questionné. D'après Le Parisien, cela pourrait être dès ce mardi 14 février 2023. L'équipe médicale de l'humoriste doit en effet à nouveau se réunir pour procéder à un nouvel examen de Pierre Palmade, rapporte le quotidien. Examen qui permettra de donner le feu vert (ou non) aux policiers pour l'interroger.

Alors que l'humoriste serait désormais conscient et que ses jours ne seraient plus en danger, seule une soudaine aggravation de son état pourrait a priori repousser son placement en garde à vue et son interrogatoire. Toujours selon Le Parisien, celui qui encourt 10 ans de prison devrait pouvoir être questionné, si ce n'est dès mardi, mercredi.

"Il m'a souvent dit qu'il en avait marre de sa vie"

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, on peut lire le témoignage d'un proche de Pierre Palmade depuis une dizaine d'années. Celui-ci s'exprime sur les difficultés de l'acteur-comédien, notamment depuis ces dernières semaines. Ces "nouvelles difficultés personnelles" seraient liées à la consommation de stupéfiants. Si ce proche a bien tenté "de le recadrer" ce mercredi dernier, rien n'y a fait. "Il me disait qu'il était victime d'un nouveau chantage." Ce témoignage s'interroge sur le fait que Pierre Palmade "ait pris le volant. Il est toujours en taxi, même pour aller dans sa maison à Cély." Par ailleurs, ce proche de Pierre Palmade explique que "la dernier fois qu'il m'a reçu, j'ai vu qu'il y avait des seringues partout chez lui. Il m'a souvent répété qu'il n'en pouvait plus, qu'il en avait marre de sa vie et qu'il souffrait."

Le parcours de Pierre Palmade

Né le 23 mars 1968 à Bordeaux, Pierre Palmade s'est fait connaître dans les années 80 avec des one-man-show tels que "Ma mère aime beaucoup ce que je fais", "On s'connaît ?", "Passez me voir à l'occasion", mais aussi des spectacles mis sur pieds avec ses complices Muriel Robin et Michèle Laroque : "Ils s'aiment" en 1996, et "Ils se sont aimés", en 2001. Des spectacles nommés à plusieurs reprises aux Molières et aux Victoires de la musique.

Père de toute une génération d'humoristes, Pierre Palmade est surtout une figure du one-man-show et du théâtre privé. Il est un visage familier à la télévision et a tourné au cinéma dans une douzaine de films. Pierre Palmade a régulièrement fait parler de lui pour des problèmes d'addictions, s'exprimant parfois publiquement sur son travail pour s'en sortir. En 1995, il avait été condamné pour consommation de cocaïne. Plus récemment, en 2019, il choisit de plaider coupable pour "usage et acquisition de stupédiants" suite à quoi il est condamné à une amende de 1500€ avec obligation d'injonction thérapeutique.