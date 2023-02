"Accident de Pierre Palmade : le point sur la santé des trois blessés"

L'accident de la route impliquant Pierre Palmade a fait trois autres victimes. Deux d'entre elles, le conducteur de 40 ans et un enfant de 6 ans, sont toujours dans un état grave.

[Mis à jour le 14 février 2023 à 9h40] L'accident de Pierre Palmade a fait trois autres blessés graves vendredi 10 février 2023 : une femme enceinte de plus de 6 mois, son beau-frère de 40 ans qui était le conducteur du véhicule entré en collision avec l'humoriste, et un enfant de six ans. La femme enceinte a perdu son enfant, mais ses jours ne sont plus en danger. Suite à ce drame, le procureur a décidé de requalifier l'enquête en homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de plus de trois mois.

Les trois victimes sont toujours hospitalisés. Selon des informations de CNews lundi, le conducteur, "polytraumatisé" va être opéré une sixième fois, cette fois de la moelle épinière. Il aurait déjà été opéré du coeur. BFM TV nous apprenait toutefois dimanche que ses jours ne sont plus en danger, même s'il reste gravement blessé. Son fils de six ans est néanmoins toujours dans le coma après avoir subi un grave traumatisme au crâne et à la mâchoire.

De son côté, Pierre Palmade a été placé en service de réanimation. Alors que son pronostic vital était engagé vendredi, jour de l'accident, ses jours ne sont plus en danger depuis samedi, ont annoncé ses proches dans un communiqué. Une cinquième personne a été impliquée dans l'accident : un homme de 80 ans, qui occupait une troisième voiture impliquée, qui était cependant légèrement blessé.

Les proches de la femme enceinte, qui se sont rendus au Kremlin-Bicêtre, où elle a été opérée, ont partagé leurs inquiétudes concernant son état de santé, rapporte RTL. Interrogé par BFM TV, dimanche 12 février, un proche du père de famille a donné de ses nouvelles. Le pronostic vital de l'homme ne serait plus engagé, mais il doit subir encore plusieurs opérations des bras et des jambes. Toujours selon ce proche, l'enfant ne pourra pas être réveillé avant lundi 13 février. Les médecins verront alors s'il a des séquelles de l'accident, mais le garçon est blessé à la mâchoire et au crâne.

​​​​​​Pierre Palmade aurait perdu le contrôle de son véhicule, vendredi 10 février, après avoir consommé de la cocaïne. Il avait été condamné en 2019 à 1500 euros pour usage et détention de stupéfiants. Le comédien, qui sera interrogé par la police lorsque son état le permettra, devrait être entendu sous le régime de la garde à vue.