"Accident de Pierre Palmade : quel est l'état de santé des victimes ?"

La passagère enceinte de six mois lors de l'accident qui a impliqué Pierre Palmade, et qui a perdu son bébé, est sortie de l'hôpital ce mardi 21 février.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 19h10] Grièvement blessée le vendredi 10 février lorsque la voiture de son beau-frère, dans laquelle elle se trouvait avec son neveu de 6 ans, a été percutée par le véhicule de l'humoriste Pierre Palmade, la passagère est sortie de l'hôpital ce mardi 21 février 2023, rapporte BFM TV. Enceinte de six mois au moment de l'accident, elle avait été transportée en urgence à l'hôpital où une césarienne avait été réalisée dans la foulée. Malheureusement, sa petite fille n'a pas survécu. "Elle est dévastée, elle est effondrée par ce qui lui est arrivé", avait confié son avocat, Maître Mourad Battikh, le 14 février. Lorsqu'elle était arrivée à l'hôpital le 10 février, la passagère avait de multiples côtes cassées, une entorse au cou. Une césarienne en urgence avait donc été procédée, alors que la date d'accouchement était initialement prévue au mois de mai.

L'enfant de 6 ans sorti du coma

L'un des blessés graves dans l'accident impliquant Pierre Palmade est un petit garçon de 6 ans, soigné à l'hôpital Necker, à Paris. Six jours après le drame, l'enfant est sorti du coma, jeudi 16 février, selon des informations de BFMTV. Il aurait des difficultés à parler, boire et s'alimenter. Selon l'avocat de la famille, Maître Mourad Battikh, l'enfant aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré.

Lors d'une conférence de presse donnée par l'avocat, mardi 14 février, davantage de précisions sur l'état de santé des trois blessés avaient été livrées. Le conducteur, père de trois enfants, raccompagnait sa belle-soeur à son domicile lorsque l'accident s'est produit. Son avocat a tenu à rappeler que ses clients ont respecté les règles de sécurité routière et avaient notamment leur ceinture attachée. Le conducteur, qui est aussi le père de l'enfant de 6 ans, a subi sept opérations depuis l'accident.

Des expertises en attente

Suite à ce drame, le procureur a décidé de requalifier l'enquête en homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de plus de trois mois. La qualification de l'affaire en homicide involontaire dépendra toutefois d'un élément majeur : savoir si le fœtus est né vivant ou non. Selon l'avocat des victimes, il n'y avait aucune difficulté de grossesse avant l'accident. "Des informations que nous avons, l'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer d'après les experts et les autopsies".

"On n'est pas à l'étape du pardon"

Maître Mourad Battikh a précisé que la famille attend que "Monsieur Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible, qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur, que les deux personnes qui étaient dans la voiture au moment des faits se rendent, s'expliquent sur ce soir-là, et que justice soit faite. Evidemment, ils veulent que la notoriété de Monsieur Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique ni d'un point de vue judiciaire."

De son côté, Pierre Palmade est sorti du service de réanimation. D'après des informations de BFM TV, il a été transféré au service de chirurgie digestive et placé sous contrôle psychologique. Dans un communiqué transmis à l'AFP, la sœur de l'humoriste a révélé qu'il "réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte". "Pierre demande pardon" aux victimes "du plus profond de son âme". "Nous avons pris acte du communiqué fait par l'avocate de Pierre Palmade, a réagi Maître Mourad Battik, avocat des trois blessés, en conférence de presse. Nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans équivocité que les seules victimes dans ce dossier sont mes clients".

L'avocat des trois blessés a rappelé également que ses clients étaient "insensibles" face aux excuses de l'humoriste et reste "extrêmement attentifs à la réponse judiciaire apportée" à cette affaire. "Pour l'instant, on n'est pas du tout à l'étape du pardon", martèle-t-il. Pierre Palmade n'a pas encore été auditionné, puisqu'il a été estimé que son état de santé ne permettait pas une audition longue nécessaire aux enquêteurs.

Les circonstances de l'accident

C'est dans la soirée du vendredi 10 février qu'un accident a eu lieu sur une route départementale de Seine-et-Marne non loin de Dammarie-lès-Lys. Au volant d'une Peugeot 3008, le comédien Pierre Palmade a dû être désincarcéré du véhicule. Il a été établi qu'il conduisait sous l'influence de psychotropes. Deux passagers du véhicule ont pris la fuite et sont, pour l'heure, appelés à se rendre au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour aider l'enquête. Plusieurs victimes sont à déplorer dans les véhicules impliqués dans l'accident. Une femme enceinte de plus de 6 mois a perdu son bébé après l'accident. Son beau-frère, également présent lors de l'accident, a dû être opéré plusieurs fois. Enfin, un enfant de six ans est toujours considéré dans un état grave.