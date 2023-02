Accident de Pierre Palmade : un enfant de 6 ans toujours dans un état critique avec de multiples fractures au crâne

Après l'accident de voiture impliquant Pierre Palmade, survenu vendredi 10 février, les victimes de l'un des véhicules sont encore dans un état grave. Alors qu'une femme enceinte de six mois a perdu son bébé, un enfant de six ans est toujours dans un état critique.

Trois personnes étaient présentes, vendredi 10 février, dans la voiture qui est entrée en collision avec celle de Pierre Palmade. Une femme enceinte, un homme et son enfant de six ans se trouvaient dans une Renault Mégane, qui aurait été percutée presque frontalement par la Peugeot de Pierre Palmade, rapporte Le Parisien. La femme enceinte de plus de six mois a perdu son bébé, samedi 11 février. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de plus de trois mois.

Les proches de la femme, qui se sont rendus au Kremlin-Bicêtre, où elle a été opérée, ont partagé leurs inquiétudes concernant son état de santé, rapporte RTL. L'homme présent dans la voiture est, lui aussi, toujours hospitalisé après avoir été opéré. Enfin, l'enfant de six ans a été pris en charge à l'hôpital Necker. Il souffre de multiples fractures au crâne et à la mâchoire. Interrogé par BFM TV, dimanche 12 février, un proche du père de famille a donné de ses nouvelles. Le pronostic vital de l'homme ne serait plus engagé, mais il doit subir encore plusieurs opérations des bras et des jambes. Toujours selon ce proche, l'enfant ne pourra pas être réveillé avant lundi 13 février. Les médecins verront alors s'il a des séquelles de l'accident, mais le garçon est blessé à la mâchoire et au crâne.

Pierre Palmade aurait perdu le contrôle de son véhicule, vendredi 10 février, après avoir consommé de la cocaïne. Il avait été condamné en 2019 à 1500 euros pour usage et détention de stupéfiants. Le comédien, qui sera interrogé par la police lorsque son état le permettra, devrait être entendu sous le régime de la garde à vue.