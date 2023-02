"Accident de Pierre Palmade : les deux passagers retrouvés ?"

Alors qu'un homme suspecté d'être l'un des passagers du véhicule de Pierre Palmade dans l'accident survenu vendredi dernier a été arrêté, le second devrait se rendre selon BFM.

[Mis à jour le 15 février 2023 à 13h54] Les deux fuyards retrouvés ? C'est en tout cas ce que semble indiquer les derniers rebondissement de l'affaire Palmade ce mercredi 15 février. Dans la matinée, un homme de 33 ans a été arrêté, suspecté d'être l'un des deux passagers du véhicule de Pierre Palmade en fuite depuis l'accident, vendredi dernier. Le second aurait fait savoir, par le biais de son avocat, qu'il allait se rendre "prochainement", nous apprend BFM TV.

Pour l'heure, on sait peu de chose sur ce deuxième homme en fuite. Le premier, arrêté ce matin, a été interpellé, tout comme sa logeuse, à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Il n'était, semble-t-il, pas connu des services de police jusque-là. Cette interpellation permettra-t-elle de faire avancer les enquêteurs, cinq jours après l'accident de voiture ? Les deux individus concernés risquent des poursuites pour "non-assistance à personnes en danger". Ces deux pistes semblent plus sérieuses que celle du SDF de 47 ans arrêté mardi qui avait finalement avoué avoir menti.

En effet, cette arrestation intervient au lendemain d'une rocambolesque affaire où un individu a prétendu être l'un des passagers de l'humoriste, avant d'avouer aux autorités avoir menti. D'après des informations de BFM TV, celui-ci aurait fait un pari avec une connaissance et se serait fait passé pour l'un des hommes en fuite. Il a été retrouvé alcoolisé dans la nuit de lundi à mardi et interrogé par les autorités pour vérifier la véracité de ses déclarations. D'après plusieurs témoins de l'accident de Pierre Palmade, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont pris la fuite juste après l'accident, qui a fait quatre blessés graves dont l'humoriste, une femme enceinte qui a perdu son bébé, son beau-frère et un enfant de six ans.

D'anciens escort-boys

Les deux hommes qui étaient en fuite depuis l'accident seraient d'anciens escort-boys. Pierre Palmade les aurait rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils se seraient ensuite liés "autour de relations régulières basées sur la fête". Ils séjournaient chez l'humoriste à Cély-en-Bière depuis le 9 février, selon des informations du Parisien. Il semblerait qu'une fête aurait été organisée au domicile de l'humoriste dans les 24 heures précédant l'accident chez le comédien avec quatre autres personnes.

Les fuyards ont été filmés

Les deux hommes qui étaient en fuite depuis l'accident de Pierre Palmade avaient été filmés. Des automobilistes qui ont été témoins de la collision ont pu filmer la scène à l'aide de la caméra embarquée de leur véhicule. Ils ont fourni ces images aux enquêteurs, dans laquelle on peut voir deux hommes s'éloigner à pied des lieux de l'accident, relaye Le Parisien. Le parquet de Melun avait également demandé que les films du système de vidéosurveillance de la commune de Cély-en-Bière soient réquisitionnés, afin de suivre leur itinéraire. Est-ce que les deux hommes qui ont pris la fuite sont repassés chez Pierre Palmade ? Des témoins affirment en tout cas avoir croisé deux hommes, capuche sur la tête, se diriger vers la ville de Cély-en-Bière où se trouve la résidence de l'humoriste. Leur audition devrait nous en apprendre plus sur leur parcours.