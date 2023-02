"Accident de Pierre Palmade : qui est l'individu affirmant être l'un des fuyards ?"

Un homme d'une quarantaine d'années affirme avoir été dans la voiture de Pierre Palmade lors de l'accident survenu vendredi 10 février. Les enquêteurs doivent vérifier la véracité de son récit.

[Mis à jour le 14 février 2023 à 9h13] Pierre Palmade est impliqué dans un terrible accident de voiture survenu le 10 février 2023 sur une route de Seine-et-Marne, mais le comédien n'était pas été seul dans le véhicule au moment du drame. Deux individus, qui seraient âgés d'une vingtaine d'années selon des témoins, ont fui la scène de l'accident et étaient toujours recherchés, du moins jusqu'au matin de ce 14 février. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme d'une quarantaine d'année aurait été arrêté dans la commune de Montdidier dans la Somme et placé en garde à vue. L'homme affirme avoir été l'un des passagers et donc un témoin de l'accident de Pierre Palmade qui a fait quatre blessés graves dont l'humoriste, un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé, selon les informations de BFMTV.

Après une première audition, les enquêteurs vérifient la version des faits relatée par le gardé à vue qui serait en état d'ébriété lors de son interpellation, d'après des précisions de franceinfo. En effet, son âge ne correspond pas à celui des suspects recherchés depuis vendredi, ce qui interroge les enquêteurs. Les policiers cherchent aussi à savoir si l'homme était bien présent au domicile de l'humoriste avant l'accident et veulent retracer tous les déplacements de l'individu entre sa fuite du vendredi soir et ce mardi 14 février.

D'anciens escorts boys

Le second homme qui a pris la fuite n'a toujours pas été retrouvé mais cela pourrait n'être qu'une question de temps avant que l'individu soit interpellé. La police a indiqué ces dernières heures disposer de tous les éléments nécessaires pour "remonter" jusqu'aux fuyards. Le 13 février, au micro de franceinfo, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, a demandé aux deux hommes de se rendre "dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits."

Les deux hommes en fuite depuis l'accident seraient d'anciens escorts-boys. Pierre Palmade les aurait rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils se seraient ensuite liés "autour de relations régulières basées sur la fête". Ils séjournaient chez l'humoriste à Cély-en-Bière depuis le 9 février, selon des informations du Parisien. Une perquisition a eu lieu au domicile de Pierre Palmade dimanche 12 février dans le but de les retrouver, sans succès. Il semblerait qu'une fête aurait été organisée dans les 24 heures précédant l'accident chez le comédien avec quatre autres personnes.

Les fuyards ont été filmés

Les deux hommes en fuite après l'accident de Pierre Palmade ont néanmoins été filmés. Des automobilistes qui ont été témoins de la collision ont pu filmer la scène à l'aide de la caméra embarquée de leur véhicule. Ils ont fourni ces images aux enquêteurs, dans laquelle on peut voir deux hommes s'éloigner à pied des lieux de l'accident, relaye Le Parisien. Le parquet de Melun a également demandé que les films du système de vidéosurveillance de la commune de Cély-en-Bière soient réquisitionnés, afin de suivre leur itinéraire. Est-ce que les deux hommes qui ont pris la fuite sont repassés chez Pierre Palmade ? Des témoins affirment par ailleurs avoir croisé deux hommes, capuche sur la tête, se diriger vers la ville de Cély-en-Bière où se trouve la résidence de l'humoriste.