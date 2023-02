Pierre Palmade avait de "nombreuses traces de piqûres" sur son corps après l'accident

Au moment de sa prise en charge vendredi soir, après l'accident de la route qui a plongé quatre personnes dans un état critique, Pierre Palmade affichait de "nombreuses traces de piqûres" sur le corps, écrit Le Parisien...

Plus de deux jours après le grave accident de voiture de Pierre Palmade, qui à ôté un bébé à naître à sa mère enceinte et plongé quatre victimes dans un état grave, la piste de la conduite sous stupéfiants semble se préciser. On le sait : Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne après le crash impliquant trois véhicules au total, dont sa Peugeot 3008 dont il aurait perdu le contrôle sur une départementale en ligne droite. Selon le procureur de la République de Melun, qui s'est exprimé le lendemain de la violente collision, "les analyses toxicologiques ont mis en évidence que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants".

Pierre Palmade présentait en outre des traces de piqures lors de sa prise en charge par les secours, nous apprend également Le Parisien ce lundi. Dans un article s'attardant sur la perquisition menée dimanche par les enquêteurs au domicile de l'humoriste, à Cécy-en-Bière, le quotidien francilien évoque "des seringues éparpillées" sur les lieux, qu'une femme de ménage aurait pris soin de ramasser et de laisser à la disposition des force de l'ordre samedi. Un outillage qui semble cohérent avec "les nombreuses traces de piqûres relevées sur le corps de Pierre Palmade lors de l'intervention des sapeurs-pompiers", écrit le journal.

Une fête chez Pierre Palmade qui aurait mal tourné

La principale piste explorée par les enquêteurs à ce stade semble celle d'une longue fête organisée chez Pierre Palmade à Cécy-en-Bière, juste avant l'accident. Il est question d'une fête "de 24 heures", en présence de quatre jeunes personnes et agrémentée de "chemsex" selon BFMTV. Le chemsex, combinaison de "chemical" et "sex", est une pratique associant relations sexuelles et drogues censées amplifier le plaisir.

Pierre Palmade aurait décidé de prendre le volant vendredi en fin de journée, avec deux d'entre-elles, pour aller faire des courses avant la collision, survenue vers 19 heures. Ces deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années, présentés comme d'anciens escort-boys par Le Parisien, on pris la fuite dans les minutes qui ont suivi l'accident. Toujours recherchés ce lundi, ils ont été appelés sur France Info "à se rendre dans n'importe quel commissariat" par la porte-parole du ministère de l'Intérieur Camille Chaize.

L'humoriste risque jusqu'à 10 ans de prison

Une enquête a été ouverte pour "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants". Pierre Palmade risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, une peine qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si des circonstances aggravantes sont retenues.