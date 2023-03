"Pierre Palmade : un état de santé préoccupant, la détention en suspens"

PALMADE. Alors que Pierre Palmade est toujours à l'hôpital Marie-Lannelongue pour subir une opération au service de chirurgie cardio-thoracique, son incarcération est désormais remise en question. Explications.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 22h19] Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Pierre Palmade ! Lundi 6 mars en soirée, Le Parisien a révélé que la juge d'instruction, qui instruit le dossier concernant le terrible accident de la route dans lequel l'humoriste est impliqué, a décidé de lever la détention provisoire de Pierre Palmade, mise en place, jour pour jour, une semaine plus tôt. La raison ? "Motif médical", précise le parquet général dont Le Figaro se fait l'écho.

Pour autant, Pierre Palmade reste hospitalisé et sous écrou. Le procureur de la République de Melun a en effet fait appel dans la foulée. En dégainant la procédure d'urgence dite du référé détention, le parquet de Melun a littéralement gelé la situation. De ce fait, Pierre Palmade n'a pas pu être remis officiellement en liberté de manière immédiate. Prochaine étape ? Dans les 48 heures, le premier président de la cour d'appel devra statuer sur ce référé détention. Après sa décision, l'appel sera étudié sur le fond par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris vendredi 10 mars.

Pierre Palmade opéré au Plessis-Robinson

Pierre Palmade a été transféré à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) ce dimanche 5 mars 2023 pour suivre un traitement de 48 heures. Plus précisément, le comédien de 54 ans a été transféré au sein du service de chirurgie cardio-thoracique pour y subir une opération, nous apprend BFM TV.

Où en sont les différents dossiers ?

En parallèle, les enquêtes ouvertes contre l'acteur concernant l'accident de voiture et la détention d'images pédopornographiques progressent. Sur ce dernier point, BFMTV a révélé qu'aucun fichier à caractère pédopornographique n'a été retrouvé sur les appareils numériques comme l'ordinateur ou le téléphone de Pierre Palmade. Un élément qui ne disculpe pas pour autant l'humoriste, lequel sera entendu par les enquêteurs dès que les médecins auront donné leur accord.

Le comédien avait déjà été auditionné avant son AVC, mais il aurait surtout été questionné sur le grave accident de voiture du 10 février. Il aurait déclaré auprès des enquêteurs, selon des informations de BFM TV, avoir consommé de la cocaïne, de l'alcool et huit doses de 3MMC avant l'accident, en plus d'être en manque de sommeil après trois jours sans dormir. Le comédien aurait lui-même reconnu que c'était "inconscient" de prendre le volant sous l'emprise de stupéfiants. L'un des passagers présents à bord aurait raconté aux enquêteurs que Pierre Palmade lui avait demandé de lire un SMS qui venait d'arriver sur son portable juste avant l'accident. Le conducteur aurait alors dévié sur la gauche, entrant en collision avec la voiture en face, dans laquelle se trouvaient un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, et une femme enceinte de 27 ans.

le point sur l'affaire

L'accident qui a impliqué Pierre Palmade a eu lieu, vendredi 10 février, sur la route départementale 372, qui relie Dammarie-lès-Lys à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. D'après Le Parisien, la voiture de Pierre Palmade aurait percuté un deuxième véhicule, une Renault Mégane, dans lequel se trouvait une femme enceinte de plus de six mois, son beau-frère de 38 ans et son enfant âgé de 6 ans. Une troisième voiture, une Twingo conduite par un homme âgé de 80 ans, a ensuite percuté l'un des deux véhicules déjà accidentés.

D'après des témoins cités par Le Parisien, la voiture au volant de laquelle Pierre Palmade se trouvait se serait déportée sur la voie de gauche, où arrivait en sens inverse le véhicule conduit par le frère de la femme enceinte. Des témoins assurent avoir vu deux personnes sortir du véhicule conduit par Pierre Palmade et prendre la fuite après la collision. Samedi 18 février, un des passagers de la voiture a affirmé que l'autre avait demandé à prendre le volant avant le grave accident de voiture. L'homme de 33 ans, entendu en garde à vue, a indiqué que Pierre Palmade avait consommé des drogues de substitution, trente minutes avant l'accident, rapporte BFM TV.

À la suite de l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Le test d'alcoolémie était négatif. L'enquête ouverte par le parquet de Melun pour blessures involontaires a été requalifiée en "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants" à la suite du décès de l'enfant que portait la femme enceinte. Pierre Palmade a été mis en examen, et placé en détention provisoire le 27 février 2023. Une détention remise en question lundi 6 mars comme expliqué plus haut.

Une enquête pour "détention d'images pédopornographiques" visant Pierre Palmade a été ouverte, samedi 18 février, par le parquet de Paris, révèle BFM TV. Sans lien direct avec l'accident grave causé par le comédien le vendredi 10 février, cette enquête fait suite à un signalement effectué auprès de la police par un homme qui dit connaître le comédien. Selon RTL, les policiers ayant enregistré le signalement ont fait remonter l'information au parquet de Paris, qui a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Cette procédure est normale, étant donné les faits dénoncés. Le parquet n'a, pour l'instant, pas eu confirmation des accusations et n'a pas constaté de tels faits.

L'homme a affirmé avoir en sa possession des photos et des vidéos prouvant que Pierre Palmade détiendrait des images à caractère pédopornographique. La brigade de protection des mineurs, en charge des investigations, a auditionné l'accusateur dimanche 19 février afin de vérifier la véracité des faits. L'appartement parisien de Pierre Palmade a été perquisitionné dans l'après-midi du dimanche. Les enquêteurs étaient à la recherche du matériel informatique sur lequel serait enregistré du contenu pédopornographique. Selon les informations du Parisien, les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM) de Paris ont découvert des fichiers de nature pédopornographique sur l'un de ses ordinateurs, saisis lors des perquisitions à ses domiciles.

Deux proches de l'humoriste ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. L'un d'entre eux a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire samedi 25 février. Une information judiciaire a été ouverte pour détention, diffusion et consultation habituelle de sites pédopornographiques, rapporte BFM TV. L'autre homme a, quant à lui, été remis en liberté.

À la suite de l'accident, le pronostic vital de Pierre Palmade a, un temps, été engagé. Ses jours n'étaient plus en danger au lendemain du drame. Placé en garde à vue mercredi 15 février, le comédien a été mis en examen, vendredi 17 février et assigné à résidence dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Il devait y porter un bracelet électronique relié à un récepteur, tandis qu'un boîtier était installé dans sa chambre d'hôpital, rapportait BFM TV.

Le comédien a été pris en charge pour ses problèmes d'addiction et a passé un bilan de santé. Alors qu'il aurait fait la fête et se serait drogué durant les 24 heures qui ont précédé l'accident, Pierre Palmade a subit un sevrage forcé.

Samedi 25 février, Pierre Palmade a été victime d'un AVC. Alors qu'il était assigné à résidence à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, Pierre Palmade a été conduit à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Dimanche 5 mars, il a été transféré à l'hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), pour suivre un traitement de 48 heures. Transféré au sein du service de chirurgie cardio-thoracique, il devait y subir, selon BFM TV, une opération. À noter que lundi 6 mars, la juge d'instruction qui enquête sur l'accident a pris la décision de lever la détention provisoire de Pierre Palmade pour raison médicale. Un choix qui en dit long sur l'état de santé du comédien.

Au total, l'humoriste compris, cinq personnes ont été blessées, dont quatre se trouvaient dans un état grave le jour J. Parmi les autres victimes, on compte une femme, enceinte, qui a perdu son bébé à la suite du choc. Elle est sortie de l'hôpital le 21 février. Le conducteur du véhicule entré en collision avec celui de Pierre Palmade, âgé de 38 ans, est polytraumatisé et a été opéré six fois. Il est sorti du coma artificiel dans lequel il a été placé mais reste "fracturé, brisé, broyé dans ton son corps", révèle son avocat le 26 février 2023. BFM TV nous apprend qu'il "aura probablement du mal à remarcher" et a été grièvement blessé au niveau de plusieurs organes vitaux lors de la collision. Son fils, âgé de 6 ans, a la mâchoire fracturée et serait "défiguré" selon l'avocat des familles et "ne peut pas se nourrir seul". Il est néanmoins sorti de l'hôpital ce 27 février. Un homme âgé de 80 ans, qui occupait la troisième voiture, n'a été que légèrement blessé lors de l'accident.

Pour l'heure, les policiers privilégient la piste d'une consommation outrancière de drogues, laquelle aurait eu lieu dans un contexte de fête mêlant alcool, drogue et sexe d'après BFMTV. Pierre Palmade aurait passé les 24 heures précédant l'accident à son domicile avec quatre jeunes gens, décrits par un proche de l'humoriste dans les colonnes du Parisien comme d'anciens escort-boys avec qui l'acteur aurait depuis lié des relations. L'accident se serait produit alors qu'il souhaitait aller acheter de la nourriture, avec deux personnes qui étaient présentes chez lui.

Une perquisition a eu lieu dimanche 12 février au domicile du comédien, à Cély-en-Bière, afin de retrouver la trace des deux passagers en fuite et d'en savoir plus sur les heures ayant précédé l'accident. Le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourles, a affirmé qu'aucune saisie de produits stupéfiants n'a été faite lors de cette perquisition. D'après les informations du Parisien, la police a cependant découvert du matériel servant à de l'injection. Dedans, un résidu de liquide qui doit encore être analysé.

Deux témoins ont pris la fuite après l'accident. Un homme a été interpellé mercredi 15 février à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Âgé de 33 ans, il est de nationalité marocaine et serait en situation irrégulière. Soupçonné d'être également l'un des passagers du véhicule de Pierre Palmade, un second homme s'est, lui, rendu de son plein gré. Il est âgé de 34 ans et serait connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Tous deux se seraient trouvés, avec deux autres personnes, au domicile de Pierre Palmade, la veille de l'accident.

Selon une information de BFM TV, après l'accident, les deux hommes se sont rendus au domicile de Pierre Palmade. D'après des images de caméra de surveillance et grâce au bornage de leurs téléphones, ils ont été identifiés. Leurs avocats se sont exprimés, vendredi 17 février pour annoncer que leurs clients n'avaient pas été mis en examen, mais placés sous le statut de témoin assisté. L'homme interpellé à Clichy-la-Garenne aurait expliqué s'être endormi et ne pas savoir comment s'était déroulé l'accident. "Il est reproché à mon client la non-assistance à personne en danger", a indiqué Me Nathalie Fonteneau, précisant que "la juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le mettre en examen".

Le Journal du dimanche, a révélé, samedi 18 février, que l'un des deux hommes présents dans la voiture a été condamné huit jours avant l'accident à un an de prison pour trafic de drogue. Ainsi, sa condamnation a été prononcée le 2 février et s'accompagnait d'un sursis probatoire de trois ans. Parmi les conditions du sursis, figurait une interdiction de contacter Pierre Palmade...

Pierre Palmade a été placé en garde à vue mercredi 15 février 2023. Alors que le parquet de Melun avait requis que l'humoriste soit placé en détention provisoire, le juge des libertés a demandé le placement sous contrôle judiciaire de l'humoriste et ordonné que Pierre Palmade porte un bracelet électronique, a fait savoir le parquet qui a, lui, décidé vendredi soir de faire appel. L'artiste a été assigné à résidence au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif pour six mois, a révélé BFM TV, samedi 18 février. Une décision qui n'est pas comprise par la famille des blessés. Le grand frère d'une des victimes, invité de BFM TV samedi 18 février, a estimé que la position du juge "est très absurde", rappelant que Pierre Palmade avait déjà été condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants. Selon lui, "l'État et la justice sont aussi coupables que lui".

C'est l'une des questions phares de cette affaire. Car si le bébé est bien né vivant après l'accident dans lequel est impliqué Pierre Palmade, l'humoriste pourrait alors être poursuivi pour homicide involontaire, ce qui ne sera pas le cas si le bébé est mort avant d'être né, car en droit français, le fœtus n'est pas considéré comme une personne. On ne peut donc parler d'homicide involontaire que si l'enfant est né et a respiré avant de décéder.

Et selon des informations de BFM TV, des analyses menées après la mort du bébé de la passagère concluent que le fœtus serait né "viable et vivant" après l'accident. Cet examen nous apprend que l'enfant est né à 22h18 par césarienne, mais que sa mort a été déclarée à 22h51. L'examen préciserait que le bébé ne présentait "pas de malformation" et qu'il est bien décédé en raison de l'accident. De nouvelles analyses complémentaires doivent être menées.

Pierre Palmade a été placé sous contrôle judiciaire et va porter un bracelet électronique après sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires. S'il est poursuivi dans le cadre de cette affaire, il pourrait risquer gros. Tout dépendra si la qualification d'homicide involontaire est retenue dans l'affaire ou non. Cependant, l'autopsie du fœtus n'a pas pu déterminer si celui-ci était en vie hors du ventre de sa mère ou non. Une expertise complémentaire a été ordonnée vendredi 17 février. Par ailleurs, l'état de santé de l'enfant de six ans ou celui de son père, toujours en réanimation, peuvent faire basculer la situation.