Palmashow : explication du nom du duo de David Marsais et Grégoire Ludig

Le Palmashow est de retour ce vendredi 17 mars 2023 pour présenter des sketchs inédits dans l'émission "Ce soir, c'est Palmashow" sur TF1. On vous explique le nom du duo comique.

Le Palmashow signe son retour à la télévision ce vendredi 17 mars 2023. Le duo comique composé de Grégoire Ludig et David Marsais sort une nouvelle salve de sketchs inédits, diffusés sur TF1 dans l'émission Ce soir, c'est Palmashow 2. Le duo comique y dévoilera de nouvelles pastilles humoristiques et parodiques en présence de nombreux invités, de Valérie Lemercier à Pio Marmaï, en passant par Florence Foresti, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Blanche Gardin, Benoît Poelvoorde, Eric Judor ou encore Jean-Pascal Zadi.

Mais au fait, pourquoi le duo comique s'appelle ainsi ? Il s'agit d'une contraction entre le mot "Palmarès", qui est aussi le nom de l'ancien groupe de rap de Grégoire Ludig et du mot "show", clin d'oeil au monde du spectacle et aux sketchs. Et depuis 2002, date de création du duo, le mari de Marie Portolano et David Marsais n'ont jamais changé de noms pour leurs projets communs ! On les retrouvera d'ailleurs prochainement dans le film Bonne conduite de Jonathan Barré, prévu pour une sortie le 29 mars 2023.

Le Palmashow a fait ses débuts sur Internet avant de se lancer à la télévision en 2010 avec La folle histoire du Palmashow. Par la suite, les Very Bad Blagues sont diffusées de 2011 à 2012, avant la diffusion d'autres émissions sur Canal++ et D9 comme Palmashow, l'émission et La folle soirée du Palmashow et ses suites. En 2019 et 2023, deux primes événements, Ce soir c'est Palmashow, sont diffusés sur TF1. Plusieurs de leurs sketchs sont disponibles sur la page Youtube du tandem d'humoristes. Notons également que les chansons parodiques du Palmashow sont désormais toutes disponibles en streaming sur la plateforme Spotify.

Le Palmashow, ce n'est pas seulement des sketchs, mais aussi plusieurs films au cinéma. Grégoire Ludig et David Marsais tiennent les premiers rôles de deux films qu'ils ont eux-mêmes écrits et qui sont réalisés par leur ami Jonathan Baré : La folle histoire de Max et Léon en 2016 et Les Vedettes en 2022. Si Grégoire Ludig et David Marsais ont pu poursuivre des aventures cinématographiques en solo à plusieurs reprises, on les retrouve régulièrement en duo, souvent dans des seconds rôles. En 2013, ils incarnent Marco et Olivier dans le film Les Gazelles. On les a également aperçu dans Les Francis (2014), Babysitting (2014), Santa et cie (2017), Adieu les cons (2020), Mandibules (2020) et Bonne conduite (2023).