Disparition de Marwan Berreni : "On a besoin de toi", le déchirant appel de ses parents

Marwan Berreni est introuvable depuis le 3 août dernier, date à laquelle son véhicule a été impliqué dans un accident faisant une blessée. Deux mois plus tard, ses parents l'appellent à revenir.

C'est un appel déchirant qu'ont lancé les parents de Marwan Berreni, porté disparu depuis le 3 octobre 2023. Au bout de deux mois d'absence, ses parents ont imploré son retour dans une lettre publiée par Libération ce mardi : "Reviens, on a besoin de toi", ont-ils écrit, avant de dénoncer une "situation inhumaine".

Leur avocat, Me Rachel-Flore Pardo, a également fait savoir que "les parents [de l'acteur de Plus belle la vie] sont dans un désarroi total parce qu'ils ne sont pas informés des investigations conduites pour retrouver leur fils. Les parents, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont une volonté : tout faire et que tout soit mis en œuvre pour retrouver leur fils."

Le 3 août 2023, le véhicule de l'acteur de Plus belle la vie a percuté une femme de 37 ans à la sortie d'une boîte de nuit de Mâcon. Alors que la piste du délit de fuite semblait la plus probable, le comédien, qui devait reprendre les plateaux de tournage en octobre, n'est toujours pas réapparu.

Une enquête préliminaire a été ouverte pour disparition inquiétante le 19 septembre, à la suite d'un signalement de sa famille. Il faut dire que plusieurs éléments inquiètent ses proches. D'abord, son téléphone et sa carte bancaire ont été utilisés pour la dernière fois le 4 août en début d'après-midi, au lendemain de l'accident.

Depuis, plus rien. Le véhicule impliqué, un 4x4 cabossé à l'avant "susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l'accident", a été retrouvé sur la commune de Fleurie, dans le Rhône, le 5 août. Dedans, on retrouve les papiers du comédien.

Ce qu'il s'est passé le 3 août 2023

Tout cela inquiète ses proches, qui sont sans nouvelles depuis le 3 août, date de l'accident. Ce soir-là, Marwan Berreni quitte une soirée avec ses amis pour se rendre au club 400, une discothèque située à Mâcon. Sur le parking, à 3h10, son véhicule aurait démarré brutalement et percuté une femme de 37 ans avant de s'enfuir. Depuis, le comédien a disparu.

Une enquête est ouverte et, dans un premier temps, l'acteur doit être entendu comme témoin. Après la découverte de son 4x4, une information judiciaire est alors ouverte contre X pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois avec délit de fuite le 11 août. La famille de l'acteur aurait déclaré sa disparition à la gendarmerie le 13 août, révèle BFM TV.

Pour l'heure, Marwan Berreni n'est pas mis en cause dans l'accident survenu le 3 août dernier. Rien ne permet d'affirmer que l'acteur se trouvait au volant du véhicule, qu'il possède néanmoins. Les enquêteurs souhaitaient l'entendre en qualité de témoin.

Peu de temps après l'accident, les forces de l'ordre le suspectaient d'avoir fui dans le sud de la France. Les gendarmes privilégiaient alors la piste d'"un accident de la route assorti d'un délit de fuite" selon Le Parisien. Mais l'interprète d'Abdel Feddala dans Plus belle la vie reste introuvable, alors même qu'il devait reprendre le tournage de la série en octobre. Auprès du Parisien, l'un de ses amis ne croient pas en la thèse de la fuite, révélant que l'acteur avait des "projets".