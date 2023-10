Disparition de Marwan Berreni : un corps retrouvé, la piste du suicide envisagée

Un corps qui pourrait être celui de Marwan Berreni a été retrouvé dans le Rhône et est en cours d'identification. L'acteur de Plus belle la vie est porté disparu depuis le 3 août dernier, suite à un accident impliquant son véhicule.

En direct

11:30 - Que s'est-il passé le 3 août dernier ? Marwan Berreni est porté disparu depuis le 3 août dernier. A cette date, un accident est survenu à la sortie d'une boîte de nuit, Le 400, à Mâcon (Saône-et-Loire). A 23h10, une voiture garée redémarre brutalement, percute une femme de 37 ans sur un passage piéton, lui roule dessus et finit par prendre la fuite. Le véhicule impliqué, un 4x4 Mercedes serait celui de Marwan Berreni. A la suite de l'accident, la femme blessée souffrait de plusieurs fractures, d’un pneumothorax et de lacérations au foie et au poumon. Après cinq jours en réanimation, elle s'est vue prescrire vingt-huit jours d'interruption totale de travail (ITT). Les gendarmes privilégiaient alors la piste d'un accident de la route assorti d'un délit de fuite.

11:07 - La famille de Marwan Berreni le suppliait de revenir La semaine dernière, les parents de Marwan Berreni avaient publié une lettre dans le journal Libération pour exhorter leur fils de revenir. C'était la première fois qu'ils prenaient publiquement la parole depuis le début de l'affaire, le 3 août dernier : "Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas (…) Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi !"

10:44 - Marwan Berreni devait reprendre son rôle dans Plus belle la vie Depuis 2009, Marwan Berreni était l'un des visages réguliers de Plus belle la vie. Il incarnait maître Abdel Fedala dans le feuilleton de France 3, qui avait été arrêté en 2022 après 18 saisons. Cependant, la série a été reprise par TF1. L'acteur devait y reprendre son rôle. Le tournage devait débuter en octobre 2023, pour un retour à l'antenne prévu pour début 2024.

10:20 - Les derniers signes de vie de Marwan Berreni La famille s'inquiète depuis plusieurs semaines de la disparition inquiétante de Marwan Berreni, au point qu'une enquête ait été ouverte suite au signalement de la famille, le 19 septembre dernier. Plusieurs éléments inquiétaient ses proches. D'abord, son téléphone et sa carte bancaire ont été utilisés pour la dernière fois le 4 août en début d'après-midi, au lendemain de l'accident. Depuis, plus rien. Le véhicule impliqué, un 4x4 cabossé à l'avant, "susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l'accident", a été retrouvé sur la commune de Fleurie, dans le Rhône, le 5 août. Dedans, ont été retrouvés les papiers du comédien.

09:50 - Marwan Berreni a disparu depuis deux mois Cela fait plus de deux mois que Marwan Berreni est porté disparu. Le 3 août 2023, le véhicule de l'acteur de Plus belle la vie était impliqué dans un accident sur le parking d'une discothèque, blessant grièvement une femme de 37 ans. Une enquête avait été ouverte le 11 août dernier pour "délit de fuite et blessures involontaires". Mais l'acteur restant introuvable, une enquête préliminaire a été ouverte pour disparition inquiétante le 19 septembre, à la suite d'un signalement de sa famille.

09:35 - La piste du suicide est privilégiée Le corps retrouvé hier dans le département du Rhône doit encore être identifié, même si Paris-Match assure qu'il s'agirait bien de Marwan Berreni. La piste privilégiée par les enquêteurs serait celle du suicide, selon des informations relayées par Le Parisien. Une enquête pour faire toute la lumière sur les causes de la mort de cette personne a été ouverte, a annoncé la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône.