Marwan Berreni : l'identification du corps retrouvé est toujours en cours, le point sur l'affaire

Alors que le corps pendu retrouvé jeudi 12 octobre dans le Rhône n'a toujours pas été formellement identifié, les proches de Marwan Berreni lui ont rendu de bouleversants hommages durant le week-end.

Cela fait plus de quatre jours que l'on aurait retrouvé la dépouille de Marwan Berreni. Un corps pendu a été retrouvé le 12 octobre 2023 à Corcelles-en-Beaujolais, dans le département du Rhône. L'identification de la dépouille est toujours en cours et les analyses pourraient prendre entre 3 et 15 jours, a fait savoir vendredi le parquet de Villefranche-sur-Saône.

Mais il y a de grandes chances qu'il s'agisse bien de Marwan Berreni. Les papiers d'identités de l'acteur de 34 ans, à savoir sa carte d'identité, son permis et une carte bancaire ont été retrouvés dans une sacoche banane près du corps pendu. Par ailleurs, le véhicule du comédien avait été abandonné le 5 août dernier à seulement six kilomètres du corps de ferme où a été retrouvé le corps.

Le corps a été retrouvé dans une maison inhabitée depuis plusieurs mois. Ce sont les propriétaires du corps de ferme, laissé à l'abandon, qui ont découvert le corps alors qu'ils "se rendaient sur place pour y effectuer des travaux". Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort, la piste du suicide étant privilégiée.

Les proches de Marwan Berreni lui rendent hommage

Si le corps retrouvé jeudi n'a pas encore été officiellement identifié, les proches de Marwan Berreni ont rendu hommage à l'acteur. Son père a pris la parole ce vendredi dans les colonnes de Libération : "La porte de l'espoir s'est refermée", a confié Mourad Berreni. Il assure être "en colère d'avoir été laissé dans un silence total par la police et la justice" depuis qu'ils ont signalé la disparition inquiétante de leur fils, résultant à l'ouverture d'une enquête le 19 septembre.

Plusieurs acteurs de Plus belle la vie ont également eu une pensée pour le comédien qui interprétait Abdel Feddala dans le feuilleton, que ça soit par un carré noir sur Instagram ou via des messages plus conséquents. C'est le cas de David Baiot, interprète de Djawad Sangha : "Marwanou [...] On a appris, grandit ensemble , partagé tant de moments que je chéris précieusement, même nos disputes et nos désaccords ont contribué à faire de moi quelqu'un de meilleur. Merci [...] Sans toi je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. J'ai si mal de savoir que tu ne seras plus là."

Un accident a précédé la disparition de l'acteur

L'acteur de Plus belle la vie âgé de 34 ans était porté disparu depuis le 3 août dernier. A cette date, son véhicule est impliqué dans un accident de voiture sur le parking d'une boîte de nuit à Mâcon, en Saône-et-Loire. Une femme de 37 ans avait été grièvement blessé. Suite à l'accident, elle souffrait de plusieurs fractures, d'un pneumothorax et de lacérations au foie et au poumon. Après cinq jours en réanimation, elle s'est vue prescrire vingt-huit jours d'interruption totale de travail (ITT). Les gendarmes privilégiaient alors la piste d'un accident de la route assorti d'un délit de fuite.