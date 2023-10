Marwan Berreni : la mort de l'acteur confirmée, le corps retrouvé a été identifié

La procureure de la République a confirmé au Progrès, ce jeudi 19 octobre, que le corps retrouvé le 12 octobre dans une maison inhabitée dans le Rhône est bien de celui de Marwan Berreni. L'acteur de Plus belle la vie était porté disparu depuis début août.

Une semaine, jour pour jour, après la découverte d'un corps sans vie dans une maison inhabitée située sur la commune Corcelles-en-Beaujolais, dans le département du Rhône, l'ADN a rendu son verdict. Il s'agit bien de la dépouille de Marwan Berreni, a confirmé au Progrès, jeudi 19 octobre 2023, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, Laetitia Francart. "Les premières constatations médico-légales réalisées se révélaient compatibles avec une mort par pendaison", a précisé la magistrate au journal local, ajoutant que "les analyses génétiques diligentées ont en outre confirmé 'avec une très grande certitude' qu'il s'agissait du corps de Marwan Berreni".

Le 12 octobre dernier, le fils du propriétaire de la maison avait découvert le corps sans vie. Très vite, le lien avec l'acteur de Plus belle la vie, porté disparu depuis début août, avait été fait, une sacoche contenant des papiers d'identité à son nom ainsi qu'une carte bancaire ayant été retrouvés sur place. De même, le véhicule du comédien avait été abandonné le 5 août dernier à seulement six kilomètres du corps de ferme où a été retrouvé le corps.

Les proches de Marwan Berreni lui rendent hommage

Alors que le corps retrouvé jeudi 12 octobre n'avait pas encore été officiellement identifié, les proches de Marwan Berreni ont rendu hommage à l'acteur. Son père a pris la parole vendredi 13 octobre dans les colonnes de Libération : "La porte de l'espoir s'est refermée", a confié Mourad Berreni. Il assurait être "en colère d'avoir été laissé dans un silence total par la police et la justice" depuis qu'ils ont signalé la disparition inquiétante de leur fils, résultant à l'ouverture d'une enquête le 19 septembre.

Plusieurs acteurs de Plus belle la vie ont également eu une pensée pour le comédien qui interprétait Abdel Feddala dans le feuilleton, que ça soit par un carré noir sur Instagram ou via des messages plus conséquents. C'est le cas de David Baiot, interprète de Djawad Sangha : "Marwanou [...] On a appris, grandit ensemble, partagé tant de moments que je chéris précieusement, même nos disputes et nos désaccords ont contribué à faire de moi quelqu'un de meilleur. Merci [...] Sans toi, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. J'ai si mal de savoir que tu ne seras plus là."

Un accident a précédé la disparition de l'acteur

L'acteur de Plus belle la vie, âgé de 34 ans, était porté disparu depuis le 3 août dernier. À cette date, son véhicule s'était retrouvé impliqué dans un accident de voiture sur le parking d'une boîte de nuit à Mâcon, en Saône-et-Loire. Une femme de 37 ans avait été grièvement blessée. À la suite de l'accident, elle souffrait de plusieurs fractures, d'un pneumothorax et de lacérations au foie et au poumon. Après cinq jours en réanimation, elle s'est vue prescrire vingt-huit jours d'interruption totale de travail (ITT). Les gendarmes privilégiaient alors la piste d'un accident de la route assorti d'un délit de fuite.