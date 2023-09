Affaire Pierre Palmade : l'enquête serait sur le point de se refermer pour l'humoriste

Pierre Palmade aurait été entendu une dernière fois au tribunal judiciaire de Melun ce mardi, indique Le Parisien. La clôture de l'enquête sur l'accident de la route du 10 février serait proche.

Selon Le Parisien, Pierre Palmade a été convoqué ce mardi 26 septembre au tribunal judiciaire de Melun pour une ultime entrevue avec le juge d'instruction chargé d'enquêter sur son accident du 10 février dernier. Un dernier interrogatoire synonyme de fin de l'enquête, indique le quotidien. Pour l'humoriste mis en examen depuis sept mois désormais, cette ultime étape devrait déboucher sur un procès dans les prochains mois, probablement au printemps prochain.

Pierre Palmade, qui est sous contrôle judiciaire et ne peut légalement quitter la région Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'été, s'est rendu en région parisienne pour honorer sa convocation judiciaire. Il doit répondre désormais d'"homicide et blessures involontaires aggravés" pour la violente collision provoquée alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Trois blessés graves ont été dénombrés dont une femme enceinte ayant perdu son enfant.

Le Parisien avait déjà révélé la semaine dernière que l'enfant porté par la passagère n'aurait pas présenté de signe de vie à la naissance et serait donc mort avant l'accouchement. Une information qui devrait remettre en question la qualification pénale des charges, l'homicide involontaire n'étant pas envisageable pour un fœtus.

Une expertise médicale qui change tout

Dans le rapport faisant suite à l'expertise médicale, un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatalogue, tous les trois agréés par la Cour de cassation, auraient estimé que l'enfant était viable à la naissance, mais n'aurait présenté "aucun de signes de vie extra-utérine" après l'accouchement. Selon ces trois experts, l'enfant aurait donc été "victime d'une mort foetale in utero dont la survenue peut être datée entre 21h50 et 22h10", soit huit minutes avant la naissance. La cause du décès serait toutefois liée à une "hémorragie" provoquée directement par l'accident.

C'est désormais au juge de tirer ses conclusions de l'expertise médicale. Une contre-expertise peut encore être demandée néanmoins. Si les charges pour "homicide involontaire" sont abandonnées, Pierre Palmade risquerait entre 5 et 7 ans de prison pour la seule charge des "blessures involontaires" provoquées par l'accident.

Palmade seul responsable de l'accident

En parallèle de cette conclusion médicale, une autre expertise, d'accidentologie cette fois, a été dévoilée au grand jour, toujours par Le Parisien, le 21 septembre. Celle-ci a conclu que l'humoriste était le seul responsable de l'accident, qui relève uniquement d'une faute humaine. Cela écarte ainsi définitivement d'autres hypothèses, comme la responsabilité mécanique ou la vitesse du véhicule.

Ainsi, ce rapport affirme que l'accident est la conséquence unique d'un changement de trajectoire brutal opéré par Pierre Palmade. L'humoriste a d'ailleurs depuis le départ reconnu sa responsabilité dans l'accident, évoquant son addiction aux drogues de synthèse comme la 3MMC.