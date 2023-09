Affaire Pierre Palmade : vers un abandon des charges d'homicide involontaire ?

Une expertise médicale conclurait que l'enfant porté par la passagère victime de l'accident impliquant Pierre Palmade serait mort avant l'accouchement. Cela pourrait entraîner l'abandon des charges pour homicide involontaire qui pèsent actuellement sur l'humoriste.

Vers un nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade ? Le Parisien nous apprend ce jeudi 21 septembre 2023 que l'enfant porté par la passagère victime du grave accident de la route provoqué par Pierre Palmade le 10 février dernier en Seine-et-Marne n'a pas présenté de signe de vie à la naissance. Il serait donc mort avant l'accouchement.

Une expertise médicale rédigée par un collège d'experts a été remis à la justice le 8 août dernier, toujours selon le média national. Et cette nouvelle information pourrait avoir un impact judiciaire bien concret. Elle faisait en effet d'un débat sur la qualification pénale des charges : si l'enfant à naître, une petite fille, était née vivante avant de décéder, l'homicide involontaire aurait pu être retenu contre l'humoriste de 55 ans.

Mais si le bébé est mort avant l'accouchement pratiqué en urgence, cela peut tout remettre en question. En effet, selon la loi française, un foetus ne dispose pas de personnalité juridique. Pour l'heure, Pierre Palmade est toujours mis en examen pour "homicide involontaire".

Ce que dit l'expertise médicale

Le Parisien nous apprend que l'expertise médicale a été mené par un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatalogue, tous les trois agréés par la Cour de cassation. Dans leur rapport, ils auraient estimé que l'enfant était viable à la naissance, mais il n'aurait présenté "aucun de signes de vie extra-utérine" après sa naissance. Selon ces trois experts, l'enfant a été "victime d'une mort foetale in utero dont la survenue peut être datée entre 21h50 et 22h10", huit minutes avant la naissance. La cause du décès serait toutefois liée à une "hémorragie" provoquée directement par l'accident.

C'est désormais au juge de tirer ses conclusions de l'expertise médicale et d'abandonner ou non les charges d'homicide involontaire. Une contre-expertise peut être toutefois demandée. Si les charges pour "homicide involontaire" sont abandonnées, Pierre Palmade risquerait entre 5 et 7 ans de prison pour la seule charge des "blessures involontaires" provoquées par l'accident.

Palmade seul responsable de l'accident

En parallèle de cette conclusion médicale, une autre expertise, d'accidentologie cette fois, a été dévoilée au grand jour par Le Parisien ce jeudi 21 septembre. Celle-ci a conclu que l'humoriste était le seul responsable de l'accident, qui relève uniquement d'une faute humaine. Cela écarte ainsi définitivement d'autres hypothèses, comme la responsabilité mécanique ou la vitesse du véhicule. Ainsi, ce rapport affirme que l'accident est la conséquence unique d'un changement de trajectoire brutal opéré par Pierre Palmade.

Le point sur l'affaire Pierre Palmade

Le 10 février 2023, Pierre Palmade est impliqué dans un accident de la route qui percute un autre véhicule et blesse gravement trois autres personnes : le conducteur polytraumatisé, son fils de 6 ans et une femme enceinte, qui a perdu son bébé après l'accident. Un homme de 80 ans, présent dans une troisième voiture, est également légèrement blessé.

L'enquête révèle que Pierre Palmade serait responsable de l'accident et conduisait sous l'emprise de stupéfiants au moment de l'accident. Il est mis en examen le 27 février 2023 pour "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants", pour lequel il risquait jusqu'à 10 ans de prison. D'abord placé en détention provisoire, l'humoriste est libéré sous contrôle judiciaire le 7 mars 2023 suite à un AVC, et a fait plusieurs séjours à l'hôpital, notamment dans le service d'addictologie de Bordeaux.