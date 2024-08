Procès de Stéphane Plaza, en direct : les avocats de l'animateur demandent un report

Stéphane Plaza est jugé ce mercredi pour "violences habituelles" après les plaintes de deux anciennes compagnes. La défense de l'agent immobilier a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité qui pourraient impacter l'audience.

L'essentiel Stéphane Plaza comparait devant le tribunal correctionnel de Paris ce mercredi 28 août, après les plaintes déposées par deux de ses anciennes compagnes. Il est jugé pour "violences habituelles par concubin ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours". Le procès s'est ouvert à 13h30.

L'agent immobilier, placé sous contrôle judiciaire, n'est pas présent à son procès. Selon Me Carlo Alberto Brusa, cette absence est justifiée par "l'état de santé" de l’animateur.

Deux jours avant l'audience, la défense de l'animateur a décidé de déposer deux questions prioritaires de constitutionnalité. Elles pourraient, si elles sont retenues par le tribunal, mettre à mal l'accusation et entraîner le renvoi de l'audience à une date ultérieure.

Stéphane Plaza a toujours nié les accusations depuis leur publication dans le journal Médiapart en septembre dernier. Il maintient sa version selon laquelle les deux femmes se sont liguées contre lui pour nuire à sa réputation.

16:13 - Que peut décider le tribunal à propos des QPC déposées par la défense ? Après une d'une heure de plaidoiries, le tribunal s'est retiré pour délibérer sur les QPC déposées par les avocats de Stéphane Plaza. Si le tribunal retient ces deux questions prioritaires de constitutionnalité, la peine encourue par l'animateur télé pourrait être diminuée de moitié. Pour l'heure, il encourt une peine allant jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende mais si la durée d'ITT accordé aux victimes présumées descend en dessous de huit jours, cette peine sera divisée par deux. L'audience pourrait également être reportée, c'est ce que souhaitent les avocats de Stéphane Plaza. 15:39 - Les points forts de la défense manquent de "sérieux" selon le procureur Les avocats de Stéphane Plaza l'ont annoncé, ils ont prévu de contre-attaquer les accusations des deux plaignantes grâce au dépôt de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Depuis le début de l'audience ces deux questions sont au cœur des discussions. Après que le président ait signifié son mécontentement de ne pas avoir été informé de ce dépôt par la défense, ce qu'a réfuté la défense, ce fut au tour du procureur de s'y attaquer. Selon une information de Vincent Vantighem, grand reporter pour BFMTV présent dans la salle d'audience pour suivre le procès. Le procureur aurait rappelé que "la seconde question soulevée par la défense de Stéphane Plaza a déjà été posée et rejetée à deux reprises". Avant cela le procureur les aurait jugées dépourvues de "sérieux", a aussi indiqué le journaliste. 14:38 - Les avocats de la défense déjà dans la tourmente ? Le procès de Stéphane Plaza s'est ouvert cet après-midi et après l'annonce de l'absence de l'accusé, le président de la 10e chambre s'est agacé de la situation. Selon un journaliste de BFMTV présent dans la salle d'audience, la séance n'a pas démarré sous les meilleurs auspices pour les avocats de Stéphane Plaza. "J'étais assez circonspect sur les échanges avec la défense. Le dossier a été consulté lundi. Il n'y a pas eu de demande particulière", a déclaré le président avant d'ajouter qu'il regrettait de ne pas avoir été informé par la défense du dépôt des questions prioritaires de constitutionnalité. Il a continué en expliquant avoir eu vent de cette information grâce à la partie civile et à l'article du Parisien. Les avocats de Stéphane Plaza ont indiqué avoir tout envoyé par mail et ont fourni des preuves de cela au président. Mais ce dernier confirme n'avoir rien reçu. 14:11 - L'audience est ouverte Le procès de Stéphane Plaza s'est ouvert à 13h30. L'animateur qui n'est pas présent pour raison de santé doit être jugé pour des accusations de "violence habituelle par concubin ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours". L'audience devrait se dérouler en trois étapes : un rappel des faits, l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité déposée par les avocats de Stéphane Plaza ce lundi, s'en suivra la tenue des débats. 13:37 - Stéphane Plaza hospitalisé ? L'animateur de M6 a fait verser au dossier un certificat médical daté du 22 août après avoir demandé à être représenté par ses avocats. Il ne sera donc pas présent lors du procès qui s'ouvre ce mercredi 28 août à 13h30. "Stéphane Plaza présente des manifestations psychiques importantes sur un fond de symptomatologie dépressive sévère (angoisses massives, idées noires, troubles du sommeil)." Il est possible qu'il soit hospitalisé "en milieu protégé" indique aussi le document remis par l'accusé. Selon le praticien qui l'a examiné : "sa présence à son procès n'apparaît pas comme une bonne option". 12:03 - De quoi est accusé Stéphane Plaza ? Dans son article publié en septembre 2023, Médiapart révélait les témoignages des trois ex compagnes de Stéphane Plaza qui l'accusent de faits d'"humiliation, menaces, violences verbales et pour deux d'entre elles, physiques". Au journal, l'une d'elle déclarait : "Il s'est levé d'un coup et s'est mis à me hurler dessus, à quelques centimètres de mon visage. [...] Par réflexe de défense, j'ai mis les mains devant moi, à hauteur de mon torse. Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. J'ai hurlé de douleur. Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés." Stéphane Plaza réfutent ces accusations, jugées mensongères et "fantaisistes" par ses avocats. 11:00 - L'animateur toujours présent à la télé Stéphane Plaza est devenu une star du petit écran grâce à ses émissions autour de l'immobilier : Maison à vendre, Recherche appartement ou maison, Chasseurs d'appart'... S'il est toujours à l'écran, Nicolas de Tavernost, patron de M6, avait assuré que la chaine prendrait ses "responsabilités" concernant l'animateur, en fonction de la décision du tribunal. Sa mise à l'écart avait été refusée à l'issue d'une enquête interne sous motif que "au plan professionnel, il n'y a pas de reproche qui puisse la justifier". 10:30 - Les avocats de Stéphane Plaza souhaitent une relaxe de l'animateur Les avocats de Stéphane Plaza, en cas de non-report, comptent bien plaider la relaxe de leur client. "Nous sommes prêts", a assuré Me Plumet, comme le rapporte Europe 1. Il soutient que Stéphane Plaza a été victime d'une "enquête à charge" de la part d'une "coalition entre femmes". 10:20 - L'audience reportée ? La défense de Stéphane Plaza a, même avant l'ouverture du procès, déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité. La première concerne les règles de convocation de Stéphane Plaza et la seconde se concentre sur le mode de calcul du nombre de jours d’incapacité totale de travail (ITT) accordé aux victimes présumées. Cette seconde notion est primordiale car elle est à la base de la gravité de l'infraction et de la peine encourue. S'il y a plus de huit jours d'ITT, le prévenu peut encourir une peine allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Si elle est inférieure à huit jours, tout est divisé par deux. Or, la première victime s’est vue délivrer un certificat de dix jours d’ITT physique et six jours d’ITT psychologique pour des faits de violences habituelles. Pour la seconde victime, l’ITT a été évaluée comme "supérieure à huit jours", suite à des faits de violence essentiellement psychologique. De plus, selon les avocats de Stéphane Plaza, les certificats d’ITT auraient été établis par des médecins internes, qui ne sont donc pas encore diplômés. Si l’une de ces deux questions prioritaires de constitutionnalité était retenue puis transmise à la Cour de cassation, l'audience pourrait être reportée. 10:10 - Stéphane Plaza absent lors de l'audience Si son procès s'ouvre ce mercredi, Stéphane Plaza ne sera pas présent. Ses avocats ont révélé que son état de santé ne lui permettrait pas de se déplacer devant le tribunal. Depuis la révélation de cette affaire par Mediapart, le présentateur traverserait une période très difficile. Pour rappel, il nie totalement les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats espèrent un report de l'audience. 09:56 - Le procès de Stéphane Plaza s'ouvre ce mercredi L'audience de Stéphane Plaza doit débuter à 13h30 ce mercredi devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il est jugé pour "violences habituelle sur concubin" après les plaintes de deux ex-compagnes. Il y a un peu moins d’un an, Mediapart avait révélé les témoignages de maltraitances de trois anciennes compagnes à l'encontre de Stéphane Plaza. Après une garde à vue au mois de mars, l'agent immobilier a été placé sous contrôle judiciaire en l'attente de son procès.

Stéphane Plaza a été accusé par trois anciennes compagnes, dont deux ont déposé plainte, de faits de violences dans un article de Mediapart publié jeudi 21 septembre. Elles disent avoir subi des "violences verbales et psychologiques (humiliations, dénigrement, menaces)" de la part de l'agent immobilier et deux d'entres elles décrivent des "agressions physiques". Elles affirment encore auprès du journal d'investigation avoir entretenu une relation avec l'animateur sans savoir qu'il voyait d'autres personnes, l'accusant d'"exercer des manipulations, des pressions et des maltraitances" pour "faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps". Parmi les témoignages dévoilés par Mediapart contre l'animateur et agent immobilier quinquagénaire, l'une de ses ex compagnes, qui aurait fourni un témoignage écrit à un huissier de justice en mai 2022, l'accuse de lui avoir "retourné avec violence" plusieurs doigts lors d'un accès de fureur. "Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés", assure-t-elle. Elle affirme également avoir reçu un "coup de poing dans l'épaule". Une autre de ses anciennes partenaires, qui aurait déposé une main courante en septembre 2022, affirme qu'il lui aurait infligé des "morsures". Des menaces sont également évoquées dans cet article de Mediapart.

L'avocate de Stéphane Plaza a assuré auprès de Mediapart que ces témoignages proviennent de "trois femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement éconduites se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens". Son avocate affirme également auprès de Mediapart qu'une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement a été déposée contre l'une des accusatrices en juin 2023. Stéphane Plaza a toujours nié les accusations et est resté fidèle à sa ligne défense durant la garde à vue en mars dernier. Il se serait défendu en évoquant l'hypothèse de blessures accidentelles. Niant les faits de violences qui lui sont reprochés, il maintiendrait sa version selon laquelle les deux femmes se sont liguées contre lui pour nuire à sa réputation. Il les aurait toutes les deux éconduites et trompées et selon lui, elles chercheraient à s'en venger.

A deux jours de l'audience, la défense de l'animateur a décidé de déposer deux questions prioritaires de constitutionnalité. L'une des deux questions prioritaires de constitutionnalité porte sur le mode calcul du nombre de jours d'incapacité totale de travail (ITT) accordés aux deux victimes. Une notion primordiale qui pourrait décider de la gravité de l'infraction et donc de la peine encourue par l'accusé. Si la période d'ITT est inférieure à 8 jours, la peine serait réduite à un maximum de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, moitié moins que ce qu'encourt pour le moment le prévenu. La défense prévoit d'appuyer son plaidoyer sur le certificat délivré à l'une des plaignantes indiquant une période d'ITT "supérieure à huit jours". Selon Me Carlo Alberto Brusa, l'un des avocats de Stéphane Plaza, il s'agit là d'une notion qui "n'est pas définie légalement et varie en fonction des jurisprudences, de sorte qu'elle n'est pas suffisamment claire et précise pour répondre aux exigences de légalité des délits et des peines". Autre point important pour la défense, la légitimité des médecins qui ont remis ces certificats. Selon les avocats, la première victime se serait vu remettre son certificat par des médecins internes qui n'avaient pas encore leur diplôme de docteur en médecine. La seconde question porte sur les règles de convocation du prévenu.