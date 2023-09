Stéphane Plaza accusé de violences par d'anciennes compagnes, des "morsures" et "coups de poing" évoqués

Trois anciennes compagnes de l'agent immobiliers dénoncent des humiliations, menaces, violences verbales ou physiques commises par l'animateur, qui nie ces accusations "fantaisistes" auprès de Médiapart.

Stéphane Plaza est accusé par trois anciennes compagnes de faits de violences dans les colonnes de Médiapart. Elles affirment avoir subi des violences verbales et psychologiques de la part de l'agent immobilier, et deux d'entres elles évoquent des violences physiques, après qu'elles aient découvert qu'il entretenait des relations stables avec d'autres femmes en même temps.

Stéphane Plaza aurait refusé de répondre aux sollicitations de Médiapart sur ces différentes affaires. L'avocate de l'animateur a dénoncé "des allégations totalement extrapolées, voire mensongères" et des "accusations fantaisistes". Elle assure également que ces trois femmes "finalement éconduites se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens". Son avocate affirme qu'une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement a été déposée contre l'une des accusatrices en juin 2023.

Des menaces, fractures et morsures

L'une d'entre elle, âgée d'une trentaine d'années, affirme avoir été plusieurs fois victimes de violences de la part de l'animateur, sans vouloir en dire davantage au média d'enquêtes. Dans un témoignage écrit confié à un huissier de justice en mai 2022, toujours relayé par Médiapart, elle affirmerait que Stéphane Plaza l'aurait blessée à la main le 25 avril 2022, après qu'elle ait révélé leur liaison à une autre femme.

Après lui avoir hurlé dessus, il lui aurait "saisi la main au niveau des doigts et les a retournés avec violence." Cela lui aurait entraîné une fracture avec arrachement osseux et deux luxations. Par la suite, il l'aurait menacée, toujours selon son récit écrit transmis à l'huissier de justice : "Maintenant tu vas vraiment souffrir, j'espère que tu es prête pour la suite".

Médiapart affirme que l'animateur a confirmé ces violences dans des échanges authentifiés avec la victime présumée. Par le passé, elle affirme également qu'il lui aurait donné "un coup de poing dans l'épaule, la projetant au sol".

Accusations d'humiliations et harcèlement moral

Une autre ancienne compagne, qui avait participé à l'émission "Recherche appartement ou maison" de Stéphane Plaza, aurait déposé une main courante contre l'animateur après avoir subi des violences et des menaces, selon ses affirmations. Elle l'accuse de l'avoir "mordu très fort au niveau de la cuisse" dans un contexte qui n'aurait rien de sexuel, et de l'avoir menacé de mort si jamais elle fréquentait un autre homme. Elle affirme également avoir subi des "humiliations" et du "harcèlement moral".

Une troisième ex de Stéphane Plaza découvre au cours d'un week-end en amoureux à Vienne en septembre 2021, que l'animateur entretient d'autres relations en parallèle. Elle affirme alors qu'il "a levé sa fourchette dans ma direction et s'est mis à me menacer".