David McCallum est mort à 90 ans : "NCIS", "La Grande évasion"... Retour sur sa carrière

L'acteur David McCallum est décédé à l'âge de 90 ans ce lundi 25 septembre, dans un hôpital de New-York. Il avait fait carrière dans plusieurs séries télévisées à succès.

David McCallum, acteur à succès du petit écran, est mort, a-t-on appris lundi 25 septembre 2023. Âgé de 90 ans, le comédien britannico-américain laisse derrière lui plusieurs rôles qui en ont fait une figure populaire auprès du grand public. Depuis 2003, il incarnait le médecin légiste Donald "Ducky" Mallard dans "NCIS : Enquêtes spéciales". D'abord présent dans tous les épisodes des 15 premières saisons, ses apparitions ont, depuis, été plus ponctuelles.

Avant cela, il s'était fait connaître dans les années 1960, au cinéma mais aussi à la télévision. C'est David McCallum qui interprétait l'agent secret soviétique Illya Kouriakine dans la série TV "Des agents très spéciaux", dont il y a eu une nouvelle adaptation au cinéma par Guy Ritchie en 2015.

Si la série télévisée originelle n'a été diffusée que pendant quatre ans, elle est devenue culte pour certains, le personnage d'Illya Kouriakine collant à la peau du comédien britannique pendant plusieurs décennies. On l'a également vu à la télévision dans la série "L'homme invisible", diffusée en 1975.

Egalement des rôles au cinéma

Pour autant, David McCallum a également fait des apparitions au cinéma, quoique moins mémorables que ses rôles à la télévision. Il y a débuté sa carrière en 1957 dans le film "Intelligence Service", dans un rôle non-crédité. On a surtout pu l'apercevoir dans "La grande évasion" en 1963, donnant la réplique à Steve McQueen. Il y incarnait le commandeur Eric Ashley-Pitt "Dispersion".

Par la suite, on a pu l'apercevoir dans "Le tour du monde sous les mers" (1966), "La Belle et le Serpent (1967) ou encore "Les Corrupteurs" (1968). Son dernier rôle physique au cinéma remonte à l'année 2000 avec "Cherry", puisqu'il a ensuite prêté sa voix dans "Batman : Gotham Knight" (2008) et "Wonder Woman" (2009).

Deux mariages et cinq enfants

David McCallum a d'abord été marié à l'actrice Jill Ireland. Après avoir eu trois fils, ils divorcent en 1968. La raison : son épouse a retrouvé l'amour dans les bras de Charles Bronson, rencontré sur le tournage de "La Grande évasion" en 1963. En 1968, David McCallum épouse le mannequin Katherine Carpenter. Ils ont eu deux enfants : un fils et une fille.

Une carrière dans la musique

Né le 19 septembre 1933 à Glasgow, David McCallum est le fils du musicien David McCallum Senior, qui travaillait comme premier violon à l'orchestre philharmonique de Londres. Sa mère, Dorothy Dorman, est également violoncelliste. C'est donc tout naturellement qu'il s'est d'abord orienté dans des études de musique. Il a étudié le hautbois au Conservatoire royal de musique. Il mettra de côté cette formation musicale pour rejoindre l'Académie royale d'art dramatique. De 1966 à 1968 , David McCallum enregistre ainsi quatre albums en parallèle de sa carrière d'acteur. Il a notamment composé la pièce The Edge.