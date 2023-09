Bruno Guillon et sa famille séquestrés à leur domicile cette nuit

L'animateur Bruno Guillon a appelé la police dans la nuit de mardi à mercredi, affirmant avoir été séquestré par quatre individus avec sa famille dans son domicile des Yvelines.

Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 septembre 2023, l'animateur Bruno Guillon a contacté la police, affirmant avoir été séquestré avec sa famille et sa famille selon des informations du Parisien. Les faits se seraient déroulés aux alentours de 3h40. Le présentateur de radio et de télévision affirme que quatre hommes sont entrés par effraction à son domicile de Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines).

Les quatre individus auraient brisé la vitre d'une pièce au rez-de-chaussée de sa maison avant d'avoir menacé l'animateur d'une arme de poing et d'un marteau. Sa compagne aurait été ligotée et bâillonnée. Les quatre hommes auraient ensuite cambriolés le domicile et seraient repartis avec des montres, des bijoux et des sacs de luxe, précise le média national.

Bruno Guillon, sa femme et un enfant de 14 ans présents au domicile n'auraient pas été blessés, mais seraient tous en état de choc. La police judiciaire a été saisie pour retrouver les quatre suspects, actuellement activement recherchés.