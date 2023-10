Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est mort à l'âge de 86 ans

Le célèbre journaliste Jean-Pierre Elkabbach est décédé ce mardi 3 octobre 2023, annonce Paris March. Il était âgé de 86 ans.

Jean-Pierre Elkabbach est mort. Paris Match a annoncé le décès du journaliste ce mardi 3 octobre 2023. Il était âgé de 86 ans. Né le 29 septembre 1937 à Oran, en Algérie, ce grand homme des médias aura marqué l'histoire de la radio et de la télévision française. Haïm Jean-Pierre El Kabbach, de son nom complet, avait fait ses débuts dans les années 1960 à la radio RTF à Oran. Il aura ensuite poursuivi sa carrière dans les plus grandes rédactions françaises parmi lesquelles on compte notamment France Inter, Europe 1 ou encore Antenne 2. Plus d'informations à venir...