Yanis Marshall évincé de la Star Academy : il dévoile "sa vérité" sur son départ

Dans une interview exclusive au Parisien, Yanis Marshall, professeur de danse de la Star Academy 2022, revient sur son départ de l'émission, assurant qu'il ne s'agit "pas de sa décision".

L'annonce du départ de Yanis Marshall de la Star Academy a surpris tout le monde. Le professeur de danse et chorégraphe de l'édition 2022 ne rempilera pas pour la prochaine saison, qui débute le 4 novembre 2023. La production de TF1 a assuré que les raisons de son départ, tout comme celui de Laure Balon (ex professeure d'expression scénique), sont liées à des "des projets personnels compliqués à mettre en place si on leur prend trois mois" de leur temps.

Ce mardi 10 octobre, dans une interview au Parisien, Yanis Marshall prend officiellement la parole pour dire "sa vérité" (sic) : "Ce n'est pas une décision de ma part". Le danseur et chorégraphe assure ainsi qu'il a difficilement vécu "la pression de l'émission", jusqu'à lui donner "d'énormes crises d'angoisses" dès le troisième prime.

"J'ai craqué"

Il explique ainsi être passé par "l'alcool" et la fête de la troisième semaine d'émission, la veille du troisième prime pour évacuer la pression, ce qui a "posé problème pour la production, un peu". Mais tout a basculé lors des NRJ Music Awards, en novembre 2022, assure-t-il : "En sortant de scène, j'ai descendu une bouteille de champagne et je me suis effondré en larmes. J'ai fait la plus grosse crise d'angoisse de ma vie. La pression, le rythme, la foule, les réseaux sociaux… J'ai craqué."

Yanis Marshall dit s'être alors confié à une personne de TF1, "pensant qu'elle garderait le secret". "Si j'avais vécu la même chose et que je n'avais rien dit, je serais encore à la Star Academy aujourd'hui, estime l'ancien professeur de danse. C'est d'une hypocrisie totale."

"Jamais je n'avais imaginé cette nouvelle saison sans moi"

Il a ainsi découvert en février qu'il était évincé du programme, alors qu'il avait débuté des séances chez un psychologues plusieurs semaines plus tôt. "On m'a dit 'Tu le sais, tu n'es pas stable', et qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de me reprendre. J'étais surpris qu'ils ne me reprennent pas, car même si je ne suis pas allé en désintox, j'avais commencé un travail sur moi. [...] J'étais en train de remonter la pente, j'allais mieux et je me suis pris cela en pleine face. Alors que jamais je n'avais imaginé cette nouvelle saison sans moi."

Tout comme Laure Balon, "qui a aussi été évincée", Yanis Marshall ne reviendra donc pas à la Star Academy en novembre. Il sera remplacé par Malika Benjelloun, pour laquelle il assure être "très heureux" : "C'est une super professeur de danse, très pédagogue. En revanche, je trouve cela dommage qu'elle ne soit pas chorégraphe du prime." Quoi qu'il en soit, l'ancien professeur de danse l'assure, il sera devant son écran pour le lancement de la prochaine saison de la Star Ac, le 4 novembre prochain.