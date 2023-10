Séquestration de Bruno Guillon : deux adolescents interpellés

Deux suspects de 16 ans ont été interpellés dans le cadre de l'enquête autour du homejacking qui s'est produit chez Bruno Guillon, le 27 septembre dernier.

Deux suspects ont été interpellés mardi soir dans le cadre de l'enquête sur le homejacking dont Bruno Guillon et sa famille ont été victimes dans la nuit du 26 au 27 septembre, nous a appris le JDD. Les deux personnes interpellées sont mineurs et tous deux âgés de 16 ans. Ils sont actuellement en garde à vue.

Selon des informations de BFM TV, les deux suspects ont été interpellés sur la voie publique à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Ils seraient déjà connus de la justice pour des faits de violence, de viols avec effraction et d'extorsion.

Bruno Guillon a été victime de homejacking dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023. L'animateur, ainsi que sa compagne et son fils de 14 ans, ont été victime de cambriolage et séquestré alors qu'ils dormaient, à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines).

Au cours de ce homejacking, l'animateur et sa famille se sont vus dérober des bijoux, des montres et des sacs de luxe, pour un préjudice évalué dans un premier temps à moins de 100 000 euros. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration a été ouverte par le parquet de Versailles.