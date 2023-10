L'animateur Vincent Cerutti mis en examen pour "agression sexuelle" : ce que l'on sait des accusations

Les faits reprochés à Vincent Cerutti remontent à 2015 et se seraient produits lorsqu'il était chez Chérie FM. Selon les informations du Parisien, l'animateur a été mis en examen le 6 septembre dernier.

Vincent Cerutti est mis en examen pour "agression sexuelle", révèle ce vendredi 20 octobre 2023 Le Parisien. Une ancienne collaboratrice l'accuse notamment de lui avoir mordu les fesses à plusieurs reprises. Les faits se seraient produits il y a huit ans. Tout aurait commencé en janvier 2015. Aline (le prénom a été changé) a 34 ans quand elle devient standardiste chez Chérie FM.

Selon elle, dès sa première semaine de travail, l'animateur qui co-présente alors "Réveil Chérie" avec Laurie Cholewa lui aurait fait une remarque sur son fessier. Évoquant une ambiance "potache" qui régnait dans une équipe plutôt jeune et qui admirerait celui qui avait, durant cinq années, été aux manettes de Danse avec les stars, Aline affirme que Vincent Cerutti n'aurait pas manqué de la charrier d'entrée de jeu, lui lançant un : "T'as un beau cul dans ce jean, ça donne envie de se mettre dedans."

Morsures sur les fesses

Quelques mois plus tard, les choses auraient toutefois pris une autre tournure. En novembre 2015, à l'issue d'une de ses émissions, Vincent Cerutti serait venu s'installer dans le bureau collectif, n'hésitant pas à mettre ses pieds sur le bureau d'Aline. Un geste que cette dernière n'aurait pas apprécié. Aline aurait alors saisi l'une des chaussures de l'animateur et l'aurait lancée à travers la pièce. Devant les autres collaborateurs présents, Vincent Cerutti aurait attrapé la jeune femme, l'aurait littéralement plaquée au sol, lui maintenant les mains dans le dos et lui aurait mordu les fesses à travers son pantalon. Face au hurlement d'Aline, une personne serait intervenue demandant à l'animateur d'arrêter car la jeune femme avait visiblement mal.

Après cet événement, Aline aurait constaté un bleu sur son fessier en rentrant le soir cher elle. Bleu qu'elle n'a pas manqué de photographié. Elle serait toutefois retournée au travail dès le lendemain. Mais, trois mois plus tard, l'animateur aurait récidivé. À l'occasion d'une photo de groupe sur un escalier, il aurait mordu le postérieur d'Aline qui s'asseyait juste devant lui. Celle-ci aurait alors hurlé. Une fois de plus, plusieurs témoins auraient assisté à la scène. Le Parisien rapporte d'ailleurs qu'une dizaine de salariés de Chérie FM, ainsi que des membres de la production de Danse avec les stars sont désormais entendus par les enquêteurs. Le quotidien affirme avoir également obtenu la confirmation de ces faits par différents salariés qui n'hésitent pas à évoquer une "manie" de Vincent Cerutti et dénoncent l'"impunité totale" dans laquelle il agissait. Une impunité liée au statut de présentateur star, selon eux.

Une enquête interne menée

Face à une situation particulièrement tendue, Aline affirme avoir été convoquée en juillet 2016 par le producteur de la matinale Vincent Soulet pour prendre un café. À cette occasion, explique-t-elle, il lui aurait été vivement conseillé d'accepter une rupture conventionnelle. Un coup dur pour la jeune femme qui aurait ensuite été mise en arrêt maladie longue durée par son médecin. En septembre 2016, une enquête interne aurait alors été diligentée. Le Parisien évoque des résultats "accablants" qui ont mené à une mise à pied de Vincent Cerutti en avril 2017 suivi d'une rupture de contrat un an plus tôt, et ce, alors même que les audiences étaient au rendez-vous. Aline s'est quant à elle tournée vers les prud'hommes, mais a également porté plainte pour harcèlement sexuel et moral contre Vincent Cerutti. Elle a aussi porté plainte pour harcèlement moral contre Vincent Soulet et Chérie FM.

Vincent Cerutti reconnaît les faits, mais...

Toujours selon Le Parisien, c'est un Vincent Cerutti en larmes qui aurait reconnu les faits face au juge d'instruction. Pour autant, l'animateur refuse de parler d'agressions sexuelles, préférant évoquer des morsures réciproques avec une collègue qui était pour lui une amie. À ses proches, il aurait également affirmé avoir depuis été transformé par la paternité. Avec Vincent Soulet, il devrait savoir courant 2024 s'ils sont renvoyés ou non en correctionnelle.