Décès de Matthew Perry, retrouvé dans sa baignoire : de quoi est mort l'acteur de Friends ?

L'acteur qui interprétait Chandler, dans la série américaine mythique Friends, a été retrouvé mort chez lui, samedi 28 octobre.

Celui qui interprétait Chandler Bing dans la série culte Friends, Matthew Perry, est mort samedi 28 octobre d'après plusieurs médias américains. Âgé de 54 ans, l'acteur a été retrouvé à son domicile de Los Angeles (Californie) par son assistant, selon les informations du Los Angeles Times. Il était alors inconscient dans son jacuzzi. Pour le moment, les causes de sa mort n'ont pas été révélées. La piste criminelle est vraisemblablement écartée d'après des sources anonymes citées par le Los Angeles Times et TMZ.

Matthew Perry était connu pour son rôle dans la sitcom mythique Friends, qui suit une bande de six copains new-yorkais : Chandler, Rachel, Phoebe, Joey, Monica et Ross. La série avait offert dix saisons aux nombreux fans à travers le monde, diffusées entre 1994 et 2004 sur la chaine américaine NBC. En tout, 230 épisodes d'une vingtaine de minutes qui ont touchés un nouveau public en débarquant sur Netflix il y a quelques années. Matthew Perry interprétait le rôle de Chandler, un employé de bureau maladroit et au sens de l'humour développé. Pour ce rôle, mais aussi pour celui dans la série À la Maison Blanche, il avait reçu trois nominations aux Emmy Awards.

Une longue lutte contre l'addiction

Depuis des années, l'acteur américano-canadien luttait contre une addiction aux analgésiques et à l'alcool à cause de laquelle il aurait du suivre des soins de désintoxication à 65 reprises, selon ses mémoires publiés en 2022. "Matthew était un acteur incroyablement talentueux, a salué le studio Warner Bros TV, producteur de Friends, dans un communiqué au Los Angeles Times. (...) Son génie comique a été ressenti atour de la planète." La chaîne NBC a aussi tenu a confier qu'elle était "terriblement attristée par la mort prématurée de Matthew Perry" qui a "apporté tellement de joie à des centaines de millions de personnes dans le monde (...) et son héritage vivra à travers de nombreuses générations". Diverses personnalités lui ont également rendu hommage, comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui avait été son camarade de classe. Sur X (ex-Twitter), il écrit : "Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n'oublierai jamais nos jeux dans la cour d'école, et je sais que les gens du monde entier n'oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté."