Mort de Matthew Perry : les causes de sa mort expliquées

Matthew Perry, la star de "Friends", est décédé à l'âge de 54 ans, le 28 octobre 2023. Retrouvé inconscient dans son jacuzzi, l'acteur est mort à cause d'une prise excessive de kétamine.

Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la série Friends, avait été retrouvé inconscient dans son jacuzzi, dans son domicile à Los Angeles, le 28 octobre 2023. Sa mort brutale, à 54 ans, avait choqué ses fans du monde entier, qui pleuraient un acteur qu'ils ont tant apprécié. Vendredi 15 décembre, le bureau de médecine légale du comté de Los Angeles a indiqué que la mort de l'acteur avait été causée par " les effets aigus" d'une prise de kétamine, rapporte Libération. Toutefois, selon la même source, d'autres facteurs sont aussi responsables de la mort de l'acteur : une "noyade", une "maladie coronarienne" et les "effets de la buprénorphine", un médicament utilisé pour traiter l'addiction aux opioïdes.

Selon le rapport du bureau de médecine légale, "les principaux effets mortels proviendraient à la fois d'une surstimulation cardiovasculaire et d'une insuffisance respiratoire". Selon des informations du Monde, des proches de Matthew Perry ont indiqué que l'acteur suivait une thérapie par perfusion de kétamine. Il s'agissait d'un traitement expérimental pour traiter la dépression et l'anxiété. Cependant, les niveaux retrouvés dans son corps étaient élevés et ne correspondaient pas à son dernier traitement.

Le niveau de kétamine relevé aurait été "suffisant pour lui faire perdre connaissance et perdre sa posture et sa capacité à se maintenir hors de l'eau, " a déclaré le docteur Andrew Stolbach, toxicologue chez Johns Hopkins Medicine, qui a examiné le rapport d'autopsie pour l'agence Associated Press. De plus, la buprénorphine, trouvée à des niveaux thérapeutiques dans le sang de l'acteur, pourrait avoir contribué au problème respiratoire, selon l'autopsie.

Une longue lutte contre l'addiction

Le jour du décès de Matthew Perry, aucune trace d'actes criminels n'a été relevée, ni la présence de drogues. Les autorités avaient trouvé des médicaments contre l'anxiété, des antidépresseurs et des médicaments pour soigner les maladies pulmonaires. L'acteur avait révélé souffrir de graves problèmes d'addiction aux analgésiques et à l'alcool pour lesquels il a suivi des soins de désintoxication à 65 reprises, avait-il révélé dans ses Mémoires publiés en 2022.

Il avait été opéré à plusieurs reprises en raison de ses problèmes d'addiction. Il avait subi en 2018 une opération de sept heures après une perforation gastro-intestinale. Il avait ensuite été placé dans un coma pendant deux semaines et était resté en convalescence à l'hôpital durant cinq mois. À la suite de cette expérience, Matthew Perry avait confié : "Je devrais être mort", en introduction de ses Mémoires. L'acteur avait subi quatorze opérations au niveau de l'estomac.

Les "Friends" pleurent la mort de Matthew Perry

Connu pour son rôle dans la sitcom mythique Friends, il incarnait Chandler Bing, l'un des six personnages principaux, aux côtés de Rachel, Phoebe, Joey, Monica et Ross. La série avait offert dix saisons aux nombreux fans à travers le monde, diffusées entre 1994 et 2004 sur la chaine américaine NBC.

Le casting de Friends a réagi au décès de Matthew Perry dans un communiqué de presse commun publié dans le Times lundi 30 octobre : "Nous sommes tous absolument bouleversés par la perte de Matthew", ont réagi ses collègues de la sitcom culte, Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) et David Schwimmer (Ross). "Nous étions plus que des collègues. Nous sommes une famille", ont-ils écrit. Les acteurs étaient présents aux funérailles de Matthew Perry, qui se sont déroulées dans l'intimité.