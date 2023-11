Mort de Matthew Perry : les stars de "Friends" au rendez-vous pour les funérailles de l'acteur

Les obsèques de Matthew Perry ont eu lieu dans l'intimité vendredi 3 octobre à Los Angeles. Les cinq autres acteurs de "Friends" étaient présents pour lui rendre un ultime hommage.

Les funérailles de Matthew Perry se sont déroulés loin des caméras et des photographes. L'acteur décédé samedi 28 octobre à l'âge de 54 ans a été inhumé dans la plus stricte intimité dans le cimetière de Forest Lawn Memorial Park, à Los Angeles.

Les acteurs de Friends, série à succès qui avait permis à Matthew Perry de connaître la gloire dans le rôle de Chandler Bing, étaient tous présents pour cet ultime hommage, tout comme ses parents. Cet ultime hommage a d'ailleurs eu lieu juste à côté des studios de Warner Bros, où le comédien a tourné la sitcom à succès pendant dix ans aux côtés de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer et Matt LeBlanc.

Les funérailles de Matthew Perry se sont déroulées alors que les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore connues. L'acteur de 54 ans a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi, dans ce qui semblerait être une noyade, mais l'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes exactes de sa mort. Des analyses toxicologiques sont en cours, mais les résultats pourraient ne pas être connus avant plusieurs semaines.

Les circonstances de son décès

Matthew Perry est décédé dans son jacuzzi le 28 octobre 2023, à Los Angeles. Il était âgé de 54 ans. La piste privilégiée serait, pour l'heure, celle de la noyade. Cité par Fox News, le médecin légiste de Los Angeles avait listé "d'autres pistes importantes" qui auraient pu mener à son décès. Elles n'ont pas été révélées publiquement.

Selon les informations de TMZ, l'acteur rentrait d'une session de pickleball, un sport qu'il pratiquait quotidiennement, dans la matinée du samedi 28 octobre 2023. Il a ensuite demandé à son assistant de réaliser une course pour lui. Ce dernier est rentré deux heures plus tard et a découvert Matthew Perry inconscient dans son jacuzzi, avant d'appeler immédiatement les secours. Pour l'heure, on ne sait pas ce qu'il s'est passé durant les deux heures qui se sont écoulées avant la découverte de son corps.

L'un de ses proches a révélé auprès de TMZ que l'acteur "n'avait jamais été aussi heureux" que les semaines précédant sa mort : l'acteur venait de déménager dans un nouveau domicile qu'il "adorait". Il avait également des projets professionnels, comme un nouveau film, et des idées de scripts.

L'autopsie n'a pas permis d'établir la cause exacte de son décès et des analyses toxicologiques ont été demandées. De premiers résultats ont permis d'écarter deux pistes : celle de l'overdose de fentanyl et de méthamphétamine. D'autres analyses sont en cours pour déterminer si l'acteur de la sitcom culte aurait pu consommer d'autres drogues ou médicaments avant de mourir. Mais les résultats pourraient être obtenus après plusieurs semaines.

Une longue lutte contre l'addiction

Au domicile de Matthew Perry le jour de son décès, aucune trace d'actes criminels n'a été relevée, ni la présence de drogues. A l'inverse, les autorités ont trouvé des médicaments contre l'anxiété, des antidépresseurs et des médicaments pour soigner des maladies pulmonaires. Pour l'heure, on ne sait pas si son décès est lié à la consommation de médicaments ou non.

Depuis des années, l'acteur américano-canadien avait de graves problèmes d'addiction aux analgésiques et à l'alcool à cause desquels il aurait du suivre des soins de désintoxication à 65 reprises, selon ses mémoires publiés en 2022. L'acteur avait du être opéré à de nombreuses reprises en raison de sa consommation excessive de drogue et d'alcool.

En 2018, il subit une opération de sept heures après une perforation gastro-intestinale. Il est ensuite placé dans le coma pendant deux semaines puis reste en convalescence à l'hôpital pour une durée de cinq mois. Suite à cette expérience, il a confié : "Je devrais être mort", en introduction de ses mémoires. L'acteur avait subi quatorze opérations au niveau de l'estomac.

Les "Friends" pleurent la mort de Matthew Perry

Matthew Perry était connu pour son rôle dans la sitcom mythique Friends, qui suit une bande de six copains new-yorkais : Chandler, Rachel, Phoebe, Joey, Monica et Ross. La série avait offert dix saisons aux nombreux fans à travers le monde, diffusées entre 1994 et 2004 sur la chaine américaine NBC.

Le reste du casting de Friends a réagi au décès de Matthew Perry dans un communiqué de presse commun au Times lundi 30 octobre : "Nous sommes tous absolument bouleversés par la perte de Matthew", ont réagi ses collègues de la sitcom culte, Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) et David Schwimmer (Ross). "Nous étions plus que des collègues. Nous sommes une famille", ont-ils écrit.

"Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un temps pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable". Le communiqué de presse se conclut ainsi : "Lorsque le moment sera venu et que nous en serons capable, nous en dirons plus. Pour l'heure, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, ses amis, et tous ceux qui l'ont aimé à travers le monde".