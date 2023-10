Matthew Perry a toujours refusé de regarder la série Friends pour une triste raison

Matthew Perry souffrait certe d'alcoolisme et d'addiction aux médicaments, mais il assure qu'il n'était "pas un fêtard". Dans ses mémoires, il revient ainsi davantage sur sa consommation et l'impact que ça avait sur sa vie : "Quand on est toxicomane, tout est mathématique. Je vais à tel endroit et je dois en prendre trois. Et puis je vais à tel endroit, et je vais en prendre cinq parce que je vais y rester plus longtemps. C'est épuisant, mais il faut le faire, sinon on tombe très, très malade. Je ne le faisais pas pour me sentir défoncé ou pour me sentir bien. Je n'étais certainement pas un fêtard ; je voulais juste m'asseoir sur mon canapé, prendre cinq Vicodin et regarder un film. C'était le paradis pour moi."