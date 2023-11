Cécile Chaduteau : la nouvelle professeure d'expression scénique de la Star Ac au CV bien rempli

Cécile Chaduteau remplace Laure Balon comme professeure d'expression scénique de la Star Academy pour la saison 2023. Découvrez son portrait.

Cécile Chaduteau est la nouvelle professeure d'expression scénique de la Star Academy. Cette dernière remplace Laure Balon, figure qui avait fait polémique auprès du public lors de la saison 2022, à partir du premier prime de cette saison 2023. Les téléspectateurs peuvent la découvrir à l'écran ce samedi 4 novembre sur TF1 à 21h10, avant de découvrir ses cours au château lors des quotidiennes, du lundi au dimanche à 17h30.

La professeure d'expression scénique a la lourde tâche de conseiller les élèves pour leurs prestations des primes mais également de leurs faire des retours pour améliorer leur charisme, leur posture ou encore leur prestance. Et pour succéder à Laure Balon, la production de la Star Academy a choisi une professionnelle au CV bien chargé.

Des débuts de danseuse

Cécile Chaduteau est en effet une touche-à-tout : elle a commencé sa carrière en tant que danseuse classique à l'Opéra de Paris, avant de rejoindre la troupe de Kamel Ouali lors des premières années Star Academy, dans les années 2000. Mais la nouvelle professeure d'expression scénique ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle est également chanteuse : elle a été notamment choriste sur l'un des albums de Johnny Hallyday et de France Gall.

Chorégraphe et metteuse en scène

Par la suite, Cécile Chaduteau c'est illustrée comme chorégraphe et metteuse en scène. Elle a ainsi réalisé les chorégraphies des comédies musicales Flashdance, Holidays et Charlie et la chocolaterie. Elle a également été actrice, participant à certains films du réalisateur Robert Hossein. Ce qui est certain, c'est que Cécile Chaduteau va pouvoir mettre toute cette expérience à profit des élèves de la Star Academy cette année.