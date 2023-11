Cet acteur connu pensait jouer dans le prochain James Bond, il s'est retrouvé dans un jeu télévisé

Persuadé de signer pour jouer dans un film James Bond, cet acteur a déchanté quand il a découvert qu'il serait finalement le visage et la voix d'un autre projet autour de l'espion britannique.

Nombreux sont les acteurs qui rêvent d'apparaître un jour dans un James Bond. La franchise de films d'action s'est en effet installée comme l'une des plus incontournables du septième art britannique. Et alors que Daniel Craig a tiré sa révérence et qu'une nouvelle ère pour l'espion au permis de tuer est en préparation, chaque acteur a désormais sa chance.

C'est sans doute pour cela que l'acteur Brian Cox, mondialement connu pour avoir incarné le patriarche Logan Roy dans la série acclamée Succession, a été induit en erreur. Dans l'émission Tonight Show de Jimmy Fallon, le comédien de 77 ans a confié qu'il avait accepté de participer au jeu télévisé 007 : en route pour le million de Prime Video parce qu'il pensait qu'il allait jouer dans un film James Bond. "Je me suis dit : 'enfin, on me propose de jouer dans un James Bond', et j'ai immédiatement accepté. Cela fait des années que j'ai envie de jouer dans un James Bond, ça pourrait être très intéressant."

Mais rapidement, Brian Cox a déchanté : "Il n'y avait pas de scénario, parce qu'il n'y avait pas de film James Bond. Je pensais que c'était mon moment, mais non." En effet, Prime Video a approché l'acteur pour qu'il soit la vedette... du jeu télévisé inspiré des longs-métrages de la franchise.

Des épreuves inspirées de James Bond

Dans 007 : en route pour le million, disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon depuis ce vendredi 10 novembre, neuf binômes composés d'inconnus participent à une aventure à travers le monde. Ils doivent relever des défis inspirés des films d'espionnage britannique, dans des lieux iconiques de la saga. A la clé pour les gagnants : un million de livres sterling.

Si Brian Cox a été déçu de découvrir qu'il ne jouait finalement pas dans un James Bond, il a admis que l'animation de ce programme avait tout de même été "amusante". "J'adore donner des ordres et diriger les gens, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire".

Qui sera le prochain James Bond ?

007 : en route pour le million pourra aider les fans de l'espion au permis de tuer à patienter avant le prochain film. Pour l'heure, aucun acteur n'a été annoncé pour reprendre le rôle laissé vacant par Daniel Craig, et le tournage n'a pas commencé.

Parmi les noms qui ont été évoqués dans les médias, ceux de Regé-Jean Page, Aaron Taylor Johnson, Idris Elba ou encore Tom Hardy sont régulièrement cités, mais aucun n'a été confirmé par la production.