Cyril Hanouna : fortune, villa, yacht et mauvais coups... Les révélations de Complément d'enquête

France 2 a diffusé ce jeudi 30 novembre un numéro de Complément d'enquête dédié à Cyril Hanouna. Un document qui met en lumière une fortune cachée et un comportement brutal en coulisses.

Complément d'enquête s'est penché sur le parcours de Cyril Hanouna dans un numéro déjà très commenté, ce jeudi 30 novembre 2023, sur France 2. Le magazine d'investigation a notamment enquêté sur le comportement de l'animateur vedette de Touche pas à mon poste, surnommé le "parrain du PAF". Ce numéro était particulièrement attendu des téléspectateurs, qui espéraient des révélations sur la face cachée de la star et sur ce qui se passe en coulisses d'une des émissions les plus connues de la télé.

Parmi les 32 collaborateurs de TPMP interrogés, huit ont chanté les louanges de Cyril Hanouna, neuf ont refusé de répondre, 15 ont dit travailler dans "une ambiance de terreur". "Il est capable d'une grande méchanceté", dit l'un d'entre eux, "tout le monde a peur de Cyril", confie une autre. Rapidement interrogé à ce sujet, Cyril Hanouna assure que personne ne lui a "jamais" fait part d'un malaise.

Un salarié anonyme de l'émission présentée par Hanouna a notamment raconté le fonctionnement de l'énorme machine à audiences de C8, avec le rôle attitré à chaque chroniqueur et ce qui se déroule lorsque les caméras sont éteintes. Selon lui, tous les chroniqueurs doivent dire à Hanouna ce qu'il souhaite entendre. Jessie Claire, ancienne chroniqueuse il y a cinq ans pendant trois mois, raconte avoir eu "peur d'être humiliée" dans l'émission, jouant la "potiche" sur le plateau. L'enquête assure également que ce serait Cyril Hanouna qui déciderait des discours et des propos tenus par ses chroniqueurs.

Certaines personnalités médiatiques ont révélé dans Complément d'enquête avoir subi des insultes "trash", "des menaces" par téléphones, comme Julien Cazarre. Il a notamment porté plainte pour "appels téléphoniques malveillants". Elle a été classée sans suite. D'autres personnes disent avoir reçu ce genre d'appels. Michael Zazoun, ex-collaborateur qui a dénoncé l'homophobie de Cyril Hanouna sur Facebook, raconte, de son côté, avoir reçu 32 coups de fils anonymes avant de porter plainte. Selon l'enquête de police, ce serait la mère de l'animateur qui l'aurait harcelé au téléphone. Elle a été condamnée à payer 440 euros d'amende.

La séquence controversée de la Brav-M

Dans les exemples des ratés de l'émission, Complément d'enquête revient longuement sur l'épisode des prétendus policiers de la Brav-M présents en plateau en avril dernier, en pleine manifestation contre la réforme des retraites. Cette séquence avait fait polémique car la préfecture de police de Paris avait elle-même démenti l'appartenance de ces policiers à la controversée brigade motorisée. L'un d'entre eux n'était même plus policier au moment de l'interview. La productrice de l'émission, elle, assure qu'on lui avait affirmé qu'il y avait au moins un policier de la Brav-M avant l'émission.

D'après l'enquête de France 2, il n'en serait rien. La production aurait eu connaissance qu'ils n'appartenaient pas à la Brav-M avant même de prendre l'antenne. La production aurait ensuite livré leurs identités, adresses et copies des cartes de polices à l'IGPN, en dépit de la promesse d'anonymat formulée par Cyril Hanouna et sa bande devant des millions de téléspectateurs. Une pratique qui questionne aussi sur le respect du secret des sources d'une émission qui cherche de plus en plus la reconnaissance du milieu journalistique. Le directeur général d'H2O Production a répondu que, n'étant pas journalistes, ils n'avaient pas à respecter le secret des sources.

Une fortune et un yacht gardés secrets

Ce nouveau numéro de Complément d'enquête lève également le voile sur la fortune cachée de Cyril Hanouna. Un patrimoine que l'animateur cherche à garder secret pour ne pas écorner son image de star proche des gens. La fortune de Cyril Hanouna est pourtant estimée par un journaliste interrogé à 85 millions d'euros, hors patrimoine immobilier. Et quand il n'est pas face aux caméras, l'animateur de Touche pas à mon post cultiverait un certain goût pour le luxe, avec notamment des achats de yachts.

Cyril Hanouna en serait à son troisième en six ans. Il en posséderait notamment un à Cannes, où il est aussi propriétaire d'une luxueuse villa. Un superbe yacht de la marque Lamborghini, immatriculé au Royaume-Uni, estimé à 3 millions d'euros. Mais vous aurez peu de chance de le voir photographié à son bord, selon l'un de ses anciens employés : quand il profite de son luxueux bateau près des côtes françaises, Cyril Hanouna préfèrerait rester en cabine, de peur d'être piégé par les paparazzis et d'égratigner son image de personnalité populaire.