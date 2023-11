Esther Hanouna : quand la mère de Cyril Hanouna était accusée de harcèlement pour protéger son fils

Esther Hanouna, la mère de Cyril Hanouna, est évoquée dans l'épisode de Complément d'enquête diffusé ce jeudi soir sur France 2...

Ce soir, France 2 présente un épisode spécial de "Complément d'enquête", qui met en lumière la carrière et les polémiques entourant Cyril Hanouna, personnalité aussi incontournable que sulfureuse de la télévision. Parmi les nombreux témoignages qui risquent d'ébranler le trublion du PAF, celui de Mickael Zazoun, un ancien animateur de Virgin Radio, se distingue particulièrement car il touche la famille même de l'animateur controversé. Et notamment sa mère, Esther Hanouna.

La brouille publique entre Mickael Zazoun et les Hanouna remonte au printemps 2017. A l'époque, un canular diffusé dans "Radio Baba" provoque une sérieuse crise médiatique au sein de C8. Cette farce, qui repose sur une fausse petite annonce publiée sur un site de rencontres gay, sera immédiatement taxée d'homophobie. La chaîne va d'ailleurs écoper quelques mois plus tard d'une amende de 3 millions d'euros du CSA, sanction qui a depuis été confirmée en justice.

Une trentaine d'appels en quelques jours

C'est en montant au créneau contre l'homophobie supposée de Cyril Hanouna que Mickael Zazoun va provoquer l'ire de l'animateur, de ses "fanzouzes", mais aussi de sa mère Esther Hanouna. Un message publié sur Facebook notamment va déchaîner leur colère : Michael Zazoun y montrera noir sur blanc des propos offensants qu'aurait tenus l'animateur trois ans plus tôt et qui auraient été rapportés par un tiers. Ces allégations susciteront une vive réaction de la part de la communauté LGBTQ+ et de ses sympathisants.

En plus d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, les révélations de Mickael Zazoun accusant publiquement Cyril Hanouna d'homophobie seront suivies quelques semaines plus tard par des appels anonymes. Des appels téléphoniques incessants, ciblant Michael Zazoun lui-même, mais aussi ses collaborateurs, propriétaires de deux pharmacies parisiennes. Ces derniers auraient reçu une trentaine d'appels en quelques jours.

Une plainte s'ensuit et très vite, le nom d'Esther Hanouna sera associé par les enquêteurs à ces appels malveillants, le téléphone utilisé étant enregistré à son nom. Esther Hanouna sera convoquée par la police pour être confrontée à Michael Zazoun, mais elle ne sera pas placée en garde à vue ni même emprisonnée. Elle aurait nié les faits, malgré les éléments accumulés par les enquêteurs. Elle sera finalement condamnée à une amende de 444 euros pour ses agissements.

"Elle est toujours en numéro masqué ma mère"

Les familles de Cyril Hanouna et de Michael Zazoun étaient très proches lorsque ce dernier était enfant. Interrogé dans "Complément d'enquête", il se souvient pourtant d'un harcèlement téléphonique intensif, assimilé à de l'intimidation.

Cyril Hanouna s'est pour sa part expliqué sur RTL dès le mois de juin 2017 sur les appels de sa mère. Evoquant une femme de 70 ans, qui "adore la télé", il avait alors rappelé l'amitié qui la liait à la mère de Michael Zazoun : "c'était sa meilleure amie et Michael Zazoun, elle le connaît depuis 40 ans", confiait l'animateur, assurant qu'elle n'avait donc "pas appelé quelqu'un au hasard". "C'est juste que ça lui a fait de la peine de voir un mec qu'elle connaît depuis longtemps dire que son fils est homophobe ou dire des bêtises sur son fils. Elle l'a appelé comme toute mère l'aurait fait", ajoutait Cyril Hanouna.

Le patron de TPMP contestait aussi les appels anonymes : "Elle est toujours en numéro masqué ma mère, même moi elle m'appelle en numéro masqué ! C'est pour ça que je ne lui répond jamais", expliquait-il. Et de conclure : "Je crois que tout le monde devient fou avec cette émission et avec le succès de TPMP. Donc je vous le dis juste : laissez-nous nous amuser, amusez-vous avec nous et arrêtez de vous prendre la tête avec cette émission, c'est que de la télé".

En septembre dernier, Cyril Hanouna a de nouveau évoqué spontanément le cas de sa mère, en marge d'un débat dans TPMP sur une condamnation pour injures publiques. "Ma mère, elle me dit : 'j'ai eu 440 euros, moi, d'amende' [...]. Elle a été au commissariat et tout". Puis, ajoutant la raison : "elle a insulté un mec qui m'avait mal parlé sur Facebook[...]. Ma mère, il ne faut pas la faire chier".

Cyril Hanouna a déjà été accusé de faits semblables par d'autres personnalités médiatiques. En 2015, Julien Cazarre, chroniqueur de Canal+ et RMC, avait notamment déposé plainte contre lui pour des méthodes similaires. Plus récemment, l'animateur Arthur a également dénoncé les pratiques d'intimidation de Cyril Hanouna.