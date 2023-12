"Merci à tous ceux qui ont regardé" : Cyril Hanouna se moque de Complément d'enquête

Au lendemain de la diffusion de Complément d'enquête sur France 2, Cyril Hanouna a réagit sur TPMP, ce vendredi 1er novembre. Il s'est longuement moqué de l'émission et a tenu à "débriefer" le contenu de l'enquête.

Cyril Hanouna, présentateur star de la chaîne C8, n'a pas manqué de réagir à l'émission Complément d'Enquête. La veille, France 2 diffusait une enquête qui lui était consacrée. Ce vendredi 1er novembre, Cyril Hanouna présentait d'abord l'émission "PAF avec Baba", qui précède Touche Pas à Mon Poste. Il y a évoqué le record d'audiences de France 2 pendant la diffusion de Complément d'enquête : plus de 3 millions de téléspectateurs. "Et un, et deux, et trois millions !", a-t-il alors chanté, avant de poursuivre : "on a fait presque quatre fois le score de TF1", s'est félicité l'animateur, à propos des audiences de France 2 pendant la diffusion de Complément d'Enquête. "Je voulais aussi les remercier pour toutes les photos qu'ils ont choisi de moi, je suis beau gosse", rigole Cyril Hanouna.

Puis, pendant TPMP, l'animateur est revenu plus longuement sur l'enquête de France 2. "Merci à tous ceux qui ont regardé me faire fracasser", a-t-il dit. Il a ensuite énuméré des tweets critiquant l'émission. "Ils ont enquêté pendant longtemps sur des fausses pistes qui sont tombées à l'eau", détaille Cyril Hanouna, avant de poursuivre : "l'histoire du bateau, il l'ont eu juste avant la diffusion, ils l'avaient pas avant", explique l'animateur à propos d'une séquence de l'enquête qui s'attarde sur un Yacht appartenant à la star du PAF.

Dans la deuxième partie de l'émission, Cyril Hanouna a analysé plusieurs passages du Complément d'enquête : "comment peut-on croire ça ? C'est incroyable", a-t-il défendu à propos du témoignage anonyme d'une source qui ferait partie de son équipe.

Un happening en présence de Booba devant France Télévisions

Plus tôt dans la journée, Cyril Hanouna a organisé le tournage d'une scène qui devrait être diffusée dans TPMP, devant les locaux de France Télévisions. "Vous avez triplé l'audience, donc fallait qu'on fête ça, musique!" : détaille un chroniqueur devant France Télévision, accompagné de danseurs et de quelques dizaines de fans arborant des banderoles et des pancartes aux messages de soutien à Cyril Hanouna. Une autre personnalité a tenu à être présente : le rappeur Booba, qui apparait dans l'émission de France 2. "Dépêche-toi, on a froid, on attend Cyril Hanouna, le grand voyou", annonce l'artiste dans une vidéo diffusée sur X.

"Il pensait que j'étais là, mais j'étais en tournoi de Paddle au Country Club, mais je suis à Paris tout le week-end s'il veut", a répondu Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. "Il m'appelle quand il veut, je ne bouge pas", a-t-il poursuivi.