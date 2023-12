Sébastien Cauet visé par une quatrième plainte pour agression sexuelle

L'animateur de NRJ est visé par une quatrième plainte, pour agression sexuelle. Les faits, prescrits, se seraient produits en 1997.

Une quatrième femme a porté plainte contre Sébastien Cauet ce mercredi 13 décembre. C'est ce que nous apprend Le Parisien ce vendredi, qui précise que la plaignante dit avoir été victime d'agression sexuelle de la part de l'animateur de NRJ.

Âgée de 44 ans, cette quatrième accusatrice a dénoncé, devant la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, des faits prescrits qui se seraient produits en 1997. Le quotidien national précise également qu'elle avait déjà contacté le média il y a deux ans, sans oser se lancer dans une procédure judiciaire si elle était la seule victime présumée.

La plaignante, qui avait 18 ans au moment des faits qu'elle dénonce, accuse Sébastien Cauet, alors âgé de 25 ans et travaillant auprès de Skyrock, d'avoir "sorti son sexe de son pantalon" et de lui avoir demandé si elle avait envie de "de l'embrasser" dans sa voiture. Elle dit que l'animateur lui avait proposé de la déposer en voiture à son travail, elle qui se rendait très régulièrement dans les studios de Skyrock pour assister à son émission.

La quarantenaire assure aujourd'hui avoir "refusé" la demande de l'animateur, qui "a remis son sexe dans son pantalon". "Il ne m'a pas forcée, il n'a pas insisté et il m'a déposée au boulot", assure-t-elle. Elle dit toutefois avoir été traumatisée par cette demande, et avoir décidé de changer totalement de vie. C'est lors de l'explosion #MeToo qu'elle se souvient de cet épisode et se demande si l'animateur n'aurait pas fait la même chose à d'autres femmes. Depuis, elle a contacté plusieurs fois Sébastien Cauet sur les réseaux sociaux pour l'interpeller à ce sujet en 2022.

D'autres plaintes

Il s'agit de la quatrième plainte dont fait l'objet Sébastien Cauet. L'animateur de 51 ans est visé par une enquête pour "viol sur mineure de 15 ans ou plus" et "viol" suite à la plainte d'une femme de 25 ans, qui affirme avoir été forcée à faire une fellation à l'animateur en 2014, alors qu'elle avait 16 ans, et en 2022.

Deux autres plaintes pour agression sexuelle ont entraîné une enquête de la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire de Paris le 28 novembre dernier.

Sébastien Cauet, lui, affirme être innocent et a dénoncé des "mensonges" au micro de BFM TV ce week-end. Il a cependant été mis en retrait de l'antenne de NRJ le temps de l'enquête. Il reste présumé innocent, et a, en retour, porté plainte pour "tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usages contre personnes non dénommées".