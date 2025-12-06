En pyjama, avec un boa, en veste à paillettes... Qu'a osé Jean-Pierre Foucault ce soir, pour son 31e concours Miss France ?

Jean-Pierre Foucault reprend du service et présentera pour la 31e fois l'élection de Miss France, ce samedi. A 78 ans, le quasi-retraité de la télévision promet encore une surprise...

Ce samedi 6décembre, l'élection de Miss France 2026 pourrait encore démarrer avec une petite surprise qui mettra un peu de piment d'entrée de jeu dans ce concours parfois un peu planplan. Avant que les 30 candidates régionales défilent sur la scène du Zénith d'Amiens, dans l'espoir de succéder à Angélique Angarni-Filopon, une autre star de la soirée pourrait jouer la carte de l'humour et envoyer au passage un message à ceux qui l'ont déjà enterré.

Jean-Pierre Foucault, présent depuis 1994 pour orchestrer le show, entamera en effet son 31e concours Miss France, à 78 ans. Le présentateur historique de TF1, qui a pris ses distances avec le petit écran ces dernières années, n'a pas pu résister à l'appel des miss, comme il l'a encore expliqué dans les médias cette semaine. Pour marquer cet énième concours, il réserve certainement une nouvelle entrée fracassante.

Il y a trois ans, Jean-Pierre Foucault était apparu dans une tenue très exubérante d'Elton John, lunettes pailletées, boa rose et haut de forme blanc compris, devant un piano, alors que le vétéran de la musique britannique était en pleine tournée d'adieu à travers le monde. Il y a deux ans, c'est en pyjama que l'animateur avait lancé la cérémonie, depuis son canapé, feignant avoir oublié son rôle de présentateur.

Jean-Pierre Foucault s'était transformé en Elton John pour la présentation de Miss France. © PIERRE VILLARD/SIPA

S'amusant à attendre devant son téléviseur de découvrir le visage du "petit jeune" qui le remplacerait, Jean-Pierre Foucault avait amusé la galerie avec un choix vestimentaire et un décor audacieux, mais aussi un message subtil. Alors que l'appartement un rien rustique se transformait en une salle comble de plus de 8000 spectateurs, Foucault avait donné une réponse piquante aux spéculations récurrentes sur sa fin de carrière.

Jean-Pierre Foucault au lancement d'une autre élection de Miss France. © Capture TF1

Pour sa 30e l'année dernière, l'animateur avait encore assuré le spectacle, lançant notamment le Grand Bal des Miss (le thème de la cérémonie), dans une magnifique veste à paillettes, façon boule à facettes ! Mais il sera pris à son propre jeu quand Laure Belleville (la première Miss qu'il a couronnée en 1996) et Sophie Thalmann (Miss France 1998), lui ont remis une écharpe de miss à son nom sur un superbe décor arborant de grandes lettres "JPF".

Pendant le concours Miss France 2025, Jean-Pierre Foucault avait marqué le coup pour ses 30 ans de présentation. © PIERRE VILLARD / SIPA (publiée le 05/12/2025)

Interrogé par Télé Câble Sat avant le concours 2024, Jean-Pierre Foucault l'a encore dit : "Ça fait dix ans qu'on dit que je vais m'arrêter. Je vais bien m'arrêter un jour, mais ce n'est pas une rumeur ou un commentaire qui va me faire partir". Et l'animateur d'ajouter : "On s'est mis d'accord avec TF1. Pour l'instant je continue… Je me souviens, de ma première cérémonie des Miss France, à Lille, en 1994. J'étais loin d'imaginer que je serais encore là, trente ans plus tard".

Dans Ouest-France cette année, il a de nouveau martelé que son histoire avec Miss France n'était pas terminée, avec cette fois un message tout en nuances. "Le jour où je ne me sentirai ni les conditions physiques ou morales de faire Miss France, j'arrêterai", a-t-il lancé, avec un nouveau trait d'humour : "Ceux qui veulent que je parte n'ont qu'à élire Miss Provence ! Le jour où elle sera élue Miss France, promis, j'arrête".

Déguisement original, mise en scène décalée... Pour ses 31 ans de Miss France, le maître de cérémonie parviendra-t-il encore à épater la galerie ? Réponse dès ce soir, à partir de 21h10 sur TF1.