Inès Reg contre Natasha St-Pier : encore deux accrochages après DALS

La fin de la saison de Danse avec les stars n'a pas mis fin à la querelle entre Inès Reg et Natasha St-Pier, qui ont continué la bagarre en coulisses...

L'orage gronde toujours entre Inès Reg et Natasha St-Pier, malgré la fin de la saison de Danse avec les stars et la victoire de la chanteuse canadienne face à l'humoriste en finale, vendredi soir, sur TF1. Alors que le dernier prime de la saison de DALS aura été particulièrement tendu, avec une Inès Reg visiblement en colère après son élimination, un finish éprouvant pour Natasha St-Pier et surtout son danseur attitré Antony Colette, et même une coupure étrange à la fin du direct, les escarmouches se sont poursuivies en coulisses.

Après quelques provocations sur les réseaux sociaux pendant le week-end - "Merci pour les roses et les épines" a posté Inès Reg sur son compte Instagram -, une nouvelle confrontation a eu lieu ce lundi soir, par émission interposée. Inès Reg était l'invité de Yann Bathès dans "Quotidien" sur TMC et Natasha St-Pier au même moment sur C8, dans l'émission "Touche pas à mon poste" de son grand rival Cyril Hanouna.

Durant son intervention, Inès Reg s'est exprimée avec émotion, mentionnant sa déception après la perte du trophée, en dépit des 13 années de participation de son partenaire de danse Christophe Licata. Elle a souligné avec une pointe d'ironie que le public peut parfois être injuste, surtout quand ses préférences se tournent, comme vendredi, vers Natasha St-Pier, qu'elle "aimait" auparavant, a-t-elle pris soin de souligner et utilisant le passé.

"Sortez-nous ces vidéos !" demande Inès Reg

L'humoriste a de nouveau accusé Natasha St-Pier de l'avoir insultée lors de la fameuse altercation de début de saison et a laissé entendre que l'objectif était de lancer une polémique pour influencer les votes. "Sortez-nous ces vidéos ! (...) Vous sauveriez ma vie si vous faisiez ça", a demandé l'humoriste à Yann Barthès, référence à la séquence qui aurait été filmée le 31 janvier dernier, en coulisses, en pleine altercation. Inès Reg a aussi maintenu que des préjugés raciaux pourraient être en jeu dans la réaction de Natasha St-Pier, qui a déposé une main courante, se sentant menacée.

En réponse, sur C8, Natasha St-Pier, a répété que c'est une blague malheureuse qui avait déclenché la réponse agressive de la part d'Inès Reg ce jour là. Affirmant s'être excusée, la chanteuse a nié toute menace de mort venant de l'humoriste, mais a maintenu s'être sentie en danger. "Il n'y a pas eu de menaces de mort précises de la part d'Inès Reg, il y a eu des paroles très menaçantes, elle parlait et son entourage était autour [...]. On ne peut pas insulter et être menaçante de cette façon," a-t-elle souligné, refusant l'idée que le racisme puisse être utilisée comme un outil de manipulation. "Je n'ai pas envie de subir les foudres de fanatiques qui croiraient des mensonges", a-t-elle ajouté.

Refusant de céder aux questions instantes de Cyril Hanouna qui lui rapportait les propos d'Inès Reg en direct chez la concurrence, notamment les accusations de coup monté, Natasha St-Pier a tout juste répondu : "C'est imaginer que je puisse imaginer ses réactions. Pour moi, jamais les choses seraient allées plus loin que juste : Je ne veux plus te parler".

Natasha St-Pier ce mardi dans la presse

Ce mardi, Natasha St-Pier en a dit un peu plus encore dans une interview au Parisien, où elle a exprimé son incrédulité face aux accusations d'Inès Reg, affirmant qu'elle ne pouvait anticiper les réactions de l'humoriste. Elle s'est défendue de nouveau d'avoir tout manigancé pour faire du buzz. "Cela voudrait dire que je sais prévoir ses réactions, et personne ne peut prévoir des réactions de qui que ce soit", estime la chanteuse.

Concernant la reprise de la guerre larvée entre les deux candidates de DALS, la gagnante de l'édition 2024 s'en désole. "J'arrive à un point où je ne sais plus quoi dire, ni comment analyser tout cela. Je ne suis pas dans la tête d'Inès Reg, je ne sais pas ce qu'elle ressent, ni ce qu'elle pense. J'entends ce qu'elle dit et je reste coi", a-t-elle indiqué. "Je ne peux pas empêcher Inès Reg de parler de moi. Qu'est-ce que j'y peux ? Rien. Je ne suis pas elle, ni son producteur, ni ses conseillers médiatiques. Cela fait partie du métier. Quand on est connu, malheureusement, on peut devenir la tête de turc de quelqu'un. Ce n'est jamais agréable. Je ne vais pas dire que j'en ai envie, ni que cela ne me touche pas. Mais je n'ai pas les moyens de l'en empêcher", conclut-elle.