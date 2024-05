Mask Singer : copinage de Laurent Ruquier avec Inès Reg et coups bas à Chantal Ladesou

En amont de la diffusion de Mask Singer ce vendredi, les confidences sur les relations entre les enquêteurs commencent à se multiplier. Et on en apprend de belles...

La nouvelle saison de Mask Singer est sur le point de commencer et TF1 promet déjà un programme 2024 riche en surprises et en rebondissements. Le premier prime-time a été programmé ce vendredi 3 mai, à 21h10, sur la première chaîne. Et parmi les nouveautés de cette saison, les yeux sont déjà braqués sur deux nouveaux arrivants dans le jury. En plus de l'indéboulonnable Kev Adams et de la très appréciée Chantal Ladesou, qui ont déjà leurs ronds de serviette dans Mask Singer, les téléspectateurs vont en effet découvrir Inès Reg et Laurent Ruquier dans le panel des enquêteurs.

Et l'arrivée dans Mask Singer de l'ancien animateur d'"On n'est pas couchés" sur France 2, plutôt habitué aux talk shows haut de gamme et sorti tout juste d'un programme d'information sur BFMTV, a de quoi étonner. Celui qui s'est fait connaître comme humoriste, avant de percer dans le divertissement sans prise de tête, revient ainsi à ses premières amours. Grand fan de Mask Singer, Laurent Ruquier avait déjà fait une brève apparition derrière un costume lors de la dernière saison. Quant à Inès Reg, elle arrive dans Mask Singer après une saison de candidate mouvementée dans Danse avec les stars, marquée par son altercation avec Natasha St-Pier qui l'a battue en finale. Après avoir été accusée de menaces, puis d'avoir été favorisée par la production de DALS, l'humoriste s'est défendue lors de son élimination d'être "un produit TF1". Ce qui ne l'empêche pas de revenir à l'écran en prime-time, une semaine après DALS, sur la première chaîne. Une fiction où elle est à l'affiche serait aussi en préparation...

Laurent Ruquier "amoureux" d'Inès Reg

Reste à savoir comment ce petit groupe d'enquêteurs de Mask Singer va s'entendre. Plusieurs indices ont été donnés dans la presse et notamment au travers d'interviews. Et tous semblent avoir pris la défense d'Inès Reg après ses péripéties dans Danse avec les stars. Ce lundi 29 avril, Chantal Ladesou, qui avait démenti il y a quelques semaines s'être accrochée elle aussi avec l'humoriste, a ainsi soutenu Inès Reg dans Télé Star, avec qui elle dit avoir discuté de l'altercation avec Natasha St-Pier. "Il y a une pression, c'est un concours stressant", estime ainsi Chantal Ladesou. "Qu'il y ait des tensions, ça ne m'étonne pas. Avec Inès, on en a parlé, elle m'a dit que c'était dur. Je pense que même s'il y a des insultes, il faut s'en moquer et continuer", estime-t-elle.

Autre petit nouveau dans Mask Singer 2024, Laurent Ruquier ne tarit pas d'éloges lui non plus pour Inès Reg. En plus d'une relation amicale affirmée, il a récemment défendu sa coéquipière contre les critiques et les rumeurs dans Ciné-Télé-Revue, affirmant qu'elle avait été "charmante toutes ces semaines" de tournage. "Je vois bien quelle fille elle est", a assuré Laurent Ruquier, avant d'ajouter au sujet du clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier : "C'est une polémique bidon. Et puis, je n'aime pas les cabales. J'ai toujours détesté hurler avec les loups. Sur 'Danse avec les stars', il ne s'est rien passé de grave, en tout cas sûrement pas de quoi déposer une main courante. Ça peut arriver que le ton monte, mais comme partout dans le boulot, et normalement, ça se règle entre les personnes."

Ruquier avait déjà affiché son soutien à Inès Reg en l'invitant dans Les Grosses têtes de RTL et en assurant être "dans la Team Inès" . "On raconte n'importe quoi sur elle [...]. On a eu la chance de travailler ensemble, côte à côte, dans Mask Singer qui démarrera dans quinze jours, on nous verra tous les deux côte à côte. Et de temps en temps, on se prenait la main Inès et moi, c'était comme une nouvelle histoire d'amour".

Chantal Ladesou piégée par Laurent Ruquier

Visiblement le charme n'a pas opéré de la même façon avec tous les enquêteurs de Mask Singer. Présente sur le plateau de "C à Vous" lundi, Chantal Ladesou a pour sa part révélé le caractère très compétiteur voire pervers de Laurent Ruquier pendant le tournage, qui aurait rechigné à partager ses intuitions et même envoyé sa confrère sur de mauvaises pistes dans Mask Singer. "Je me demande si c'est un ami", a même lâché Chantal Ladesou au sujet de ce collègue pas si fair-play qu'elle côtoie pourtant souvent dans les Grosses têtes elle aussi. "Ce garçon est charmant. Je le connais depuis longtemps, mais il m'a beaucoup déçue..."

Qu'on se rassure néanmoins. On est encore loin dans Mask Singer de l'ambiance délétère qui a plombé la saison 2024 de Danse avec le stars. Chantal Ladesou parlait évidemment de Laurent Ruquier sur le ton de l'humour dans une compétition qui devrait rester, on l'espère, bon enfant cette fois.