Shannen Doherty, ses clashs et phrases choc sur son cancer

Star dès le plus jeune âge

Shannen Doherty est décédée le 13 juillet 2024. Star dès sa jeunesse, elle a 10 ans quand elle rejoint le casting de La petite maison dans la prairie. Elle y joue le rôle de Jenny Wilder, jeune nièce de Laura Ingalls et séduit le public par son sourire. On est en 1982 et sa carrière est lancée.