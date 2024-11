Cash investigation : à propos de "cash", quel est le salaire d'Elise Lucet sur France 2 ?

Pourfendeuse des petites et grosses affaires d'argent dans Cash investigation, Elise Lucet gagne un salaire plus que confortable sur France 2...

Cash investigation revient chaque année, comme l'automne, sur France 2. Depuis déjà plusieurs semaines, Elise Lucet est de retour en enquêtrice hors pair et pourfendeuse des petites et grandes affaires d'argent sur le service public. Un numéro, intitulé "A qui profite l'immigration ?", a notamment été programmé jeudi 14 novembre 2024 et va enquêter sur la main d'oeuvre immigrée, venant travailler dans certains secteurs essentiels de l'économie. Pourraient-ils tourner sans eux ? Cash investigation promet aussi des révélations sur les géants de l'assurance qui investissent dans les foyers de demandeurs d'asile et sur le coût des opérations d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière.

Cash Investigation continue ainsi de faire trembler le monde des affaires en dévoilant au grand public les secrets et dérives de grandes entreprises ou de personnalités publiques et politiques. Une émission qui fait souvent polémique, notamment pour ses méthodes et son penchant pour les clashs. Dernier exemple en date : le numéro intitulé "McKinsey, une firme au cœur du pouvoir", diffusé le 17 septembre sur France 2, pour lequel Elise Lucet et ses équipes ont fait irruption à un événement public pour harceler l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer de questions.

Le succès de la formule, lui, reste incontestable, puisque Cash investigation réalise à chaque numéro de très bonnes audiences pour France 2, avec entre 1,5 et 2 millions de téléspectateurs. De quoi chouchouter la journaliste la plus pugnace de France ? Alors que la transparence sur l'argent semble être une de ses priorités, Elise Lucet s'exprime finalement peu sur ses émoluments. Les dernières informations sur son salaire - conséquent - remontent d'ailleurs à quelques années déjà. Début 2018, le magazine Télé Star avait révélé une somme qui tournait autour des 25 000 euros mensuels pour présenter les émissions Cash Investigation et Envoyé Spécial.

Après plusieurs mois de silence sur le sujet, Elise Lucet avait confirmé à demi-mots l'information auprès du magazine Marie Claire. "Mon prétendu salaire ? Ça dépend des mois. Mais oui, ça tourne autour de ça", avait-elle concédé, tout en précisant que les critiques sur son style et son train de vie l'affectaient peu. "Cette histoire m'a occupé l'esprit pendant quarante-huit heures, et puis voilà. Ça fait partie du job."

Elise Lucet a certainement vu son salaire augmenter, au vu ne serait-ce que de l'inflation depuis 2018. Entre 1,5 et 2% jusqu'en 2021 (en dehors d'une dégringolade en 2020 à 0,5%), celle-ci a flambé à 5,2 en 2022 et 4,9% en 2023 à la faveur de la sortie du Covid et de la guerre en Ukraine notamment. En 2024, l'augmentation s'annonce de retour à environ 2% de prévision.