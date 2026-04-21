Condamné, Slimane se voit réclamer des sommes considérables après l'affaire de harcèlement

Condamné en 2025 pour harcèlement, Slimane Nebchi doit désormais faire face à des demandes de dommages et intérêts colossales.

Slimane Nebchi, plus connu sous le nom de Slimane, va-t-il devoir s'acquitter de 180 000 euros ou plus de dommages et intérêts, réclamés par plusieurs plaignants après la condamnation du chanteur pour harcèlement, en septembre 2025 ? C'était la question au centre de l'audience qui s'est tenue au sein du tribunal de Saint-Étienne, ce lundi 21 avril 2026. Une audience qui portait spécifiquement sur la question de l'indemnisation de plusieurs victimes représentées par leurs avocats, tandis qu'un représentant de l'artiste était également présent pour écouter les demandes formulées et présenter la position de son client face aux montants réclamés.

En septembre 2025, Slimane avait été condamné à une amende de 10 000 euros, dont 3 000 euros assortis de sursis, pour harcèlement moral. Une qualification revue par le tribunal à l'époque, puisque Slimane était initialement poursuivi sous l'angle du harcèlement sexuel aggravé par l'utilisation d'un support numérique ou électronique. Reste que selon les plaignants ce harcèlement aurait eu des conséquences professionnelles pour plusieurs membres de l'équipe technique qui travaillait avec l'artiste.

Les pertes financières évoquées à l'audience ce lundi concernent non seulement les salaires perdus suite à l'interruption de leur collaboration avec le chanteur, mais aussi les opportunités manquées sur d'autres productions, notamment des festivals qui représentent une part importante des revenus dans le secteur du spectacle vivant.

Slimane ciblé par de lourdes demandes de dommages et intérêts

Slimane fait ainsi face aujourd'hui à des demandes de dommages et intérêts s'élevant à près de 180 000 euros - 182 000 euros selon Le Parisien -, montant qui s'ajouterait donc à l'amende pénale déjà prononcée en 2025. Le représentant de Slimane, présent à l'audience, a manifesté son opposition, contestant notamment une demande particulièrement élevée émanant d'un ancien tourneur de l'artiste qui réclamait près de 143 000 euros de dommages et intérêts. Cette somme représente la demande la plus importante parmi celles formulées lors de cette audience.

L'une des avocates des parties civiles, Maître Helena Viena, a détaillé la situation de son client, un technicien qui occupait le poste de directeur technique sur la tournée. "Mon client a eu cinq jours d'ITT et perdu 82 dates ainsi que des festivals. Cela représente 31 000 euros de salaire net. [...] [Il] était directeur technique et avait une proximité directe avec l'artiste. Il ne voulait pas faire de vagues. Cet épisode a eu une incidence sur sa vie de couple et des conséquences sur sa carrière", a-t-elle plaidé devant le tribunal.

Sa consœur, Maître Anne-Sophie Charrieras, a appuyé cette demande de réparation en soulignant la dimension symbolique de cette procédure. "Mon client veut juste réparation, que Slimane comprenne que les conséquences judiciaires ne sont pas indolores et incolores", a-t-elle déclaré lors de l'audience.

Le tribunal de Saint-Étienne a mis sa décision en délibéré et rendra son jugement le 26 juin prochain. Cette date permettra de connaître les montants définitifs que le chanteur devra verser aux différentes parties civiles, si le tribunal fait droit à leurs demandes.

Slimane était à l'origine visé par deux plaintes pour harcèlement sexuel

Slimane était à l'origine visé par deux plaintes. Le premier plaignant, l'un de ses anciens techniciens, avait accusé l'artiste de lui avoir envoyé des messages et des vidéos à caractère pornographique en octobre 2024. Un mois plus tard, c'était au tour d'un autre technicien - avec qui il a travaillé sur sa tournée "Cupidon Tour" - de déposer plainte. Il accusait la star de l'avoir bloqué contre un mur pour lui proposer une relation sexuelle, avant de lui adresser contre sa volonté plusieurs messages et vidéos, dont certains à caractère pornographique.

Les faits se seraient déroulés en décembre 2023 après le concert de Slimane au zénith de Saint-Etienne. Dans la foulée, une enquête préliminaire avait été ouverte en novembre à Saint-Étienne pour "harcèlement sexuel aggravé par l'utilisation d'un support numérique ou électronique". Slimane avait tant bien que mal poursuivi son "Cupidon tour", après avoir remporté, le 2 novembre 2024, le trophée de l'Artiste masculin francophone pour les NRJ Music Awards. "Il a un goût particulier celui-là", avait déclaré, en larmes, le chanteur en recevant cette récompense pour la deuxième année consécutive.

Slimane a été découvert par le grand public après avoir remporté en 2016 l'émission The Voice diffusée sur TF1. Classé en tête du classement des ventes d'album en 2020, son duo avec la chanteuse Vitaa sur leur opus intitulé "Versus" est le projet qui l'a fait exploser. Leur titre "Ça va ça vient" leur avait permis de remporter une Victoire de la musique cette année-là, dans la catégorie chanson originale. Slimane a aussi brillé lors de l'Eurovision 2026 en représentant la France et en terminant à la 2e place.