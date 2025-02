Patricia Kaas : une santé mentale vacillante et un deuil difficile, comment elle a disparu brutalement

Patricia Kaas fait son grand retour dans "The Voice" ce samedi en tant que coach. Après 8 ans de quasi-disparition, la chanteuse s'est confiée sur cette mise en retrait dictée par sa santé mentale...

30 ans de carrière intense puis une longue absence artistique et médiatique. Patricia Kaas fait son grand retour sous les projecteurs en 2025 et tout particulièrement ce samedi 1er février, en intégrant les coachs de l'émission The Voice sur TF1. La chanteuse aux 20 millions d'albums vendus et six Victoires de la musique s'installe dans les fauteuils rouges du télécrochet, aux côtés de Florent Pagny, Zaz et Vianney. Une décision qui a surpris les fans qui avaient presque oublié l'interprète de "Mademoiselle chante le blues", disparue depuis près de 8 ans.

Patricia Kaas s'est en effet mise brutalement en retrait de la musique et des médias en 2017, alors qu'elle fêtait ses 50 ans et 30 années d'une carrière intense. Plus d'albums, de tournées, d'interviews... La Lorraine s'était éclipsée, éreintée par un rythme effréné. "J'étais épuisée physiquement, psychiquement et je ne voyais plus la suite", confiait-elle il y a quelques jours dans les colonnes du Parisien.

Un burn-out dévastateur pour Patricia Kaas

Issue d'une famille modeste de 7 enfants, la jeune Patricia a débuté avait débuté le spectacle à 13 ans dans les cabarets de sa région, avant d'exploser en 1987 avec son tube "Mademoiselle chante le blues". S'en suivront 10 albums, presque autant de disques live, et un tourbillon de concerts aux quatre coins du monde. "J'ai traversé les frontières, j'ai fait tellement de concerts", souligne celle qui a donné plus de 1500 représentations, jusqu'à 150 par an.

Un train de vie éreintant qui finira par consumer l'artiste. En 2017, c'est le burn-out. "Il a duré quatre mois. C'était un trop-plein de tout", a raconté Patricia Kaas dans plusieurs médias, dont France inter ou Quotidien avant ce retour. À bout de force, la chanteuse souffre aussi de deuils non faits, sa mère, son père et son frère étant décédés durant sa carrière. La perte de sa chienne sera la goutte d'eau : "Sur les dernières années où j'avais le plus de mal, l'avoir toujours avec moi m'a beaucoup aidée".

Patricia Kaas très prisée par les élèves de The Voice

Effondrée, Patricia Kaas décide de tout arrêter et entame un travail sur elle-même avec une psychologue. "Je ne savais plus quelle femme j'étais", avoue-t-elle. Pendant 8 ans, elle se met en retrait total, se retrouve et se reconstruit loin des strass et des paillettes. Une renaissance salvatrice. C'est une femme "beaucoup plus sereine", avec "plus de confiance" qui revient aujourd'hui.

Sollicitée à trois reprises par The Voice, la quinqua a finalement accepté de devenir coach sans se compromettre. "Je n'ai pas changé, mais je suis forcément une femme différente qu'à mes 20 ans", analyse-t-elle avec sagesse. Patricia Kaas aurait été choisie par de nombreux talents lors des auditions à l'aveugle, dont plusieurs ont interprété ses chansons. "Je suis très touchée de voir que les gens sont émus de me revoir. Je ne m'attendais pas à ça", s'est déjà émue celle qui redoutait que le public soit "passé à autre chose".

Et dans cette nouvelle saison de The Voice, Patricia Kaas devrait évoquer ses dernières années douloureuses, pour la bonne cause. "Première chose que j'ai dite aux talents : attention, c'est beau, mais il faut donner beaucoup de soi", prévient-elle. Si un album n'est pas exclu et qu'elle dit en avoir "envie", Patricia Kaas veut désormais avancer sans pression : "Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Je veux me prendre le temps pour être contente de ce que je veux faire."