Vianney : il y a un chiffre qui lui fait mal dans The Voice, et ce n'est pas son salaire

Vianney est de retour dans "The Voice" ce samedi, pour une sixième participation. Le chanteur tentera de conjurer le mauvais sort en 2025, avec notamment un chiffre qui ne doit pas lui plaire du tout...

Ce samedi 1er février, The Voice revient pour sa 14e édition sur TF1. Un nouveau quatuor de coachs sera aux commandes, avec les habitués Florent Pagny et Vianney, rejoints par deux petites nouvelles, Zaz et Patricia Kaas. On parlera beaucoup du retour de l'interprète de "Savoir aimer" après son cancer, mais pour Vianney aussi, l'exercice est presque devenu une routine. Le chanteur de 33 ans s'apprête en effet à entamer sa 6e saison dans le célèbre télé-crochet. Un parcours déjà bien rempli, même s'il y a un chiffre qui doit commencer à le déranger sérieusement.

Ce chiffre, c'est tout simplement le zéro. Car il manque encore à Vianney le Graal ultime dans The Voice : une victoire finale avec l'un de ses talents. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Vianney n'a en effet jamais encore réussi à guider l'un de ses poulains jusqu'au sacre, malgré des participations en 2020, 2021, 2022, 2024 et donc 2025. Un tableau vierge qui est une anomalie quand on sait que d'autres piliers de l'émission comme Florent Pagny (5 victoires sur 11 saisons) ou Zazie (4 victoires sur 7 saisons) brillent par leur régularité au plus haut niveau. Même le souvent malchanceux Mika a fait mieux (2 victoires sur 8 saisons) !

Il faut croire que talent et la sympathie naturelle de l'interprète de "Pas là" ne suffisent pas. Vianney pâtit peut-être d'un déficit de crédibilité et d'expérience par rapport à des "monstres sacrés" comme Pagny ou Mika, qui ont déjà fait leurs preuves à maintes reprises. Mais ces 5 saisons sans la moindre victoire pourraient commencer à peser et en 2025 certains candidats pourraient être tentés de privilégier d'autres coachs au moment de faire leur choix.

Vianney aura de quoi se consoler

Cette saison de The Voice s'annonce donc cruciale pour Vianney, qui devra prouver qu'il a les épaules pour mener un talent jusqu'au bout de l'aventure. Mais qu'on se rassure : même s'il fait encore choux blanc, le chanteur aura tout de même de quoi se consoler avec un joli salaire pour son travail dans l'émission. Ses émoluments pour cette 14e édition n'ont pas été dévoilés, pas plus que ceux des autres coachs. Mais selon les indiscrétions sorties ces dernières années, les sommes touchées varient fortement et Vianney ne serait pas le plus mal loti.

En 2024, le cachet du chanteur se serait élevé à 250 000 euros selon Public. Une somme très en-deçà des 500 000 euros attribués par le magazine people à Florent Pagny ou Mika, ou des 400 000 euros de Zazie en son temps, mais bien plus élevée que d'autres coachs, comme Bigflo et Oli, qui auraient perçu 120 000 euros chacun quand ils étaient encore dans les fauteuils rouges. Vianney serait aussi épargné par les fortes baisses de salaires subies par les coachs ces dernières années, certains cachets ayant atteint les 900 000 euros pendant l'âge d'or de l'émission. Un autre temps.