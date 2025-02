Des revenus par millions et une très belle fortune : Stéphane Plaza joue gros, ce montant colossal en jeu

En plus de ses salaires d'animateur, l'empire immobilier de Stéphane Plaza est menacé avec des revenus personnels à sept chiffres et une fortune à la clé...

Stéphane Plaza, visage incontournable du petit écran, devrait connaître cette semaine le verdict dans l'affaire de violences conjugales qui le poursuit depuis 2023 et des révélations de Médiapart. L'animateur star de 54 ans, connu pour son sourire et son enthousiasme à l'écran, dément fermement ces accusations. Mais les révélations embarrassantes déballées lors d'un procès retentissant en janvier commencent déjà à ébranler sérieusement l'impressionnant empire qu'il s'est constitué depuis près de 20 ans.

En parallèle de ses émissions à succès sur M6 comme Recherche appartement ou maison, le quinquagénaire a en effet bâti un florissant réseau d'agences immobilières sous son nom. En 2014, il cofonde Stéphane Plaza Immobilier avec deux anciens du réseau Lafôret, auxquels s'ajoute bientôt le groupe M6, qui détient désormais la moitié des parts. Pour prêter son nom aux agences franchisées, Stéphane Plaza détient quant à lui 25% du capital. Et le concept va rencontrer un succès fulgurant : les franchises vont se multiplier à un rythme effréné pour atteindre plus de 670 agences à travers la France aujourd'hui.

Stéphane Plaza à la sortie de son procès le 9 janvier dernier. © CYRIL PECQUENARD/SIPA (publiée le 11/02/2025)

En 2020, date des derniers chiffres connus, le réseau Plaza affichait un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros (selon Ouest-France), avec un bénéfice net de près de 6 millions d'euros (selon BFM Immo) et une croissance insolente de 47%. De quoi offrir à l'animateur un joli pécule de 1,5 million d'euros annuels avant impôts. Si bien qu'entre 2017 et 2023, année du scandale, Stéphane Plaza aurait amassé environ 6,2 millions d'euros selon L'Informé, auxquels s'ajoutent "6% du chiffre d'affaires de ses agences, 2% pour les frais de publicité et plus de 20 000 des droits d'entrées". Le magazine économique estimait que la fortune personnelle de l'animateur s'élevait alors à plus de 31 millions d'euros, la société portant son nom ayant pour sa part été valorisée à 125 millions d'euros.

Mais cette machine à cash semble aujourd'hui vaciller. Lors de son procès en janvier, Stéphane Plaza a confié que ses revenus d'animateur avaient chuté de moitié, passant "de 30 000 à 15 000 euros par mois". "Je gagne encore très bien ma vie", reconnaissait-il cependant. Sur le terrain surtout, ses agences pâtissent visiblement de l'affaire. Certains agents se font "insulter aux feux rouges", a témoigné une avocate sur BFMTV. Des franchisés voient "les clients refuser de poser des panneaux Stéphane Plaza" et constatent "une baisse de fréquentation et la perte de mandats". Une dizaine d'agences chercherait même à sortir d'une franchise au nom devenu encombrant.

Le verdict du tribunal judiciaire de Paris, ce mardi 18 février, sera donc suivi de très près, alors que le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende contre la vedette immobilière (qui encourt jusqu'à dix ans de prison et 150 000 euros d'amende). Un verdict défavorable pourrait être fatal à un juteux petit business.